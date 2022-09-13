Sky News Australia: «ему нужно сидеть дома» — в соцсетях высмеяли «заблудившегося» Байдена

Глава Белого дома вновь дал злопыхателям повод для насмешек над его умственными способностями. Во время недавнего выступления, посвящённого борьбе с раком, американский президент не смог найти выход со сцены без посторонней помощи, передаёт Sky News Australia.

Президента США Джо Байдена высмеяли в сети. Причиной стал его потерянный вид, когда он пытался найти выход со сцены после речи, которую он произнёс в Бостоне. Глава государства выглядел сбитым с толку, прежде чем его помощники направили его к нужному выходу.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Да благословит вас всех Бог. И пусть Господь защитит наши войска. Спасибо, что выслушали.

(Байден начинает ходить по сцене и оглядываться, затем вновь берёт микрофон и обращается к Кэролайн Кеннеди, которая была послом США в Австралии, и её сыну Джеку.)

ДЖО БАЙДЕН: Посол, Джек, давайте вернитесь.

(Они выходят на сцену и приветствуют президента.)

ДЖО БАЙДЕН: (Обращается к аудитории.) Большое спасибо! Продолжайте борьбу! Спасибо вам!

(На сцене появляется помощник Байдена, который указывает, куда ему следует направиться.)

Критики в социальных сетях обрушились на президента за то, что они сочли ещё одним доказательством «упадка» его умственных способностей.

ЖЕНЕЛЬ КЭМПБЕЛЛ, пользовательница Twitter: До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!?!

ДЭВИД СНАЙПС, пользователь Twitter: Серьёзно, народ, это (поведение Байдена. — ИноТВ) нелепо.

КРИСТЕН, пользовательница Twitter: Байден заблудился на сцене, позвал помощников, чтобы те его проводили…

ЭТОНИ БЭРРОН, пользователь Twitter: Этот человек не знает, приходит он или уходит.

THE REEL MAGA QUEEN, пользовательница Twitter: До чего же это пугает? Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход.

Президент выступал в Президентской библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди. Он возобновил свою программу Cancer Moonshot — инициативу, которую он впервые представил в 2015 году, когда ещё был вице-президентом. Его речь была приурочена к 60-й годовщине амбициозного проекта бывшего президента Кеннеди по высадке человека на Луну.

Во время своего выступления в понедельник Байден изложил новую «американскую смелую инициативу», направленную на искоренение рака, «каким мы его знаем». Эта мера призвана сократить смертность от рака вдвое в течение следующих 25 лет и увеличить поддержку тех, кто ухаживает за больными, и сам перенёс заболевание.

ДЖО БАЙДЕН: Президент Кеннеди поставил цель победить Россию в космической гонке и добиться научно-технологического прорыва на благо всего человечества. И когда он наметил эту цель, то поставил общенациональную задачу, которая могла сплотить американский народ в общем деле. И ему это удалось.

Теперь в наше время спустя 60 лет после его (Кеннеди. — ИноТВ) громкого призыва к действию мы сталкиваемся с ещё одним переломным моментом. И вместе мы можем двигаться вперёд в едином порыве, с надеждой и оптимизмом.

Я верю... что аналогичная общенациональная цель позволит мобилизовать наши лучшие усилия и навыки, чтобы покончить с раком, каким мы его знаем. И даже излечить его раз и навсегда.

У Байдена имеются личные мотивы. Первоначально инициатива была запущена всего через несколько месяцев после того, как его сын Бо умер от редкой и агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2022 года.