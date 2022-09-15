Hill: кризис в США будет только усугубляться
Америка всю свою историю сталкивается с кризисами, однако существенная и решающая разница заключается в том, что никогда прежде перед США не стояли столь масштабные угрозы одновременно дома и за рубежом, считает американский политолог Харлан Ульман. Как пишет он в статье для The Hill, две американские партии так и не научились управлять страной сообща, причём каждая считает другую врагом и абсолютным злом, а в 2024 году за президентский пост будут соревноваться двое престарелых. Но самое плохое заключается в том, что эти же взгляды и эта же ненависть вылились далеко за пределы границ и стали обращены против Китая и России. Своим заявлением, будто соперничество с Китаем и Россией (а заодно и с Ираном и Северной Кореей) — это грандиозная битва между демократией и автократией, президент Байден добавил конфронтации идеологического измерения времён холодной войны.
Как отмечает эксперт, украинский кризис продолжается, Тайвань рискует стать горячей точкой, Россия шантажирует Европу энергетикой, а обыски у Дональда Трампа стали для США чем-то неслыханным. Кроме того, экономические перспективы у большинства американцев безрадостны: инфляция вот-вот станет двузначной, бензин хоть и подешевел, но всё равно очень дорог. Почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.
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