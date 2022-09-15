Hill: кризис в США будет только усугубляться

США пережили множество кризисов, но никогда прежде перед страной не стояли столь масштабные угрозы одновременно дома и за рубежом, считает американский политолог Харлан Ульман. Как пишет он в статье для The Hill, руководство страны не справляется ни с внешними, ни с внутренними проблемами, и предстоящие выборы, похоже, лишь усугубят ситуацию.

Америка всю свою историю сталкивается с кризисами, однако существенная и решающая разница заключается в том, что никогда прежде перед США не стояли столь масштабные угрозы одновременно дома и за рубежом, считает американский политолог Харлан Ульман. Как пишет он в статье для The Hill, две американские партии так и не научились управлять страной сообща, причём каждая считает другую врагом и абсолютным злом, а в 2024 году за президентский пост будут соревноваться двое престарелых. Но самое плохое заключается в том, что эти же взгляды и эта же ненависть вылились далеко за пределы границ и стали обращены против Китая и России. Своим заявлением, будто соперничество с Китаем и Россией (а заодно и с Ираном и Северной Кореей) — это грандиозная битва между демократией и автократией, президент Байден добавил конфронтации идеологического измерения времён холодной войны.

Как отмечает эксперт, украинский кризис продолжается, Тайвань рискует стать горячей точкой, Россия шантажирует Европу энергетикой, а обыски у Дональда Трампа стали для США чем-то неслыханным. Кроме того, экономические перспективы у большинства американцев безрадостны: инфляция вот-вот станет двузначной, бензин хоть и подешевел, но всё равно очень дорог. Почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.

Автор статьи отмечает, что интуитивно американцы понимают, куда движется страна. По некоторым опросам, почти 90% выбранного курса не одобряют. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего. И практически все институты, особенно федеральное правительство, либо не вызывают у них доверия, либо считаются неспособными нормально управлять страной. И выборы, похоже, лишь усугубят ситуацию.

«Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. Может, я преувеличиваю и нагнетаю? Или, наоборот, на самом деле ситуация ещё мрачнее? В конце концов, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но на сей раз может и не получиться. Если Америка — это эксперимент, то не превращается ли он во франкенштейновский кошмар?» — пишет Харлан Ульман.