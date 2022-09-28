Le Monde Оригинал

«Результаты соответствовали ожиданиям»: Le Monde об итогах референдумов на бывших территориях Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французская газета Le Mondу отметила высокий процент проголосовавших за на референдумах, прошедших в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В то же время союзники Киева на Западе это голосование не признают и называют «маскарадом», сообщается в материале.
«Результаты соответствовали ожиданиям»: Le Monde об итогах референдумов на бывших территориях Украины
AP

Вечером 27 сентября пророссийские власти в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины заявили о том, что жители проголосовали за вхождение в состав России, сообщает Le Monde. Киев и его западные союзники осудили проведение референдумов, организованных Москвой.

Во всех четырёх областях результаты голосования соответствовали ожиданиям. Как рассказывает издание, на юге страны наиболее «неоднозначные» цифры: после подсчёта всех бюллетеней в Херсонской области администрация объявила о том, что 87,05% избирателей поддержало присоединение к России, в то время как избирательная комиссия Запорожской области указала, что такой же выбор сделало 93,11% населения. При этом на востоке число проголосовавших за ещё выше: в Луганской области пророссийские власти заявили о 98,42% согласных с предложением войти в состав России, а в соседней Донецкой народной республике эта цифра составила 99,23%.
 
«Добро пожаловать домой, в Россию!» — быстро отреагировал в Telegram на итоги референдумов бывший президент Дмитрий Медведев. «Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией», — заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В свою очередь президент России Владимир Путин поддержал выборы как способ «спасти людей» на этих территориях и назвал основанием для начала спецоперации «нацизм» Киева и «геноцид» русскоязычного населения.
 
«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо», — заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Такую позицию поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напомнив о военной доктрине, которая предусматривает возможность нанесения таких ударов в случае нападения на российскую территорию. Вечером Пентагон подтвердил, что Вашингтон «серьёзно воспринимает эти угрозы», однако пока не намерен менять собственный уровень готовности.
 
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев заявила BFM TV, что не видит «никакой правдивости» в организованных Москвой референдумах. По её словам, речь идёт о «маскараде». «У них нет никакой легитимности, никакой ценности, — цитирует французская газета слова министра. — Мы их не признаем, за ними последуют санкции со стороны Франции, Европы и других стран международного сообщества. Евросоюз проводит консультации по введению восьмого пакета санкций».
 
В Нью-Йорке во время заседания Совета безопасности по вопросу референдумов ООН подтвердила свою поддержку Киева. «Позвольте мне повторить, что ООН остаётся полностью привержена суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», — заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд указала, что США собираются «представить на рассмотрение резолюцию, которая осуждает эти симулякры референдумов, призывает страны-члены не признавать любые изменения статуса Украины и обязывает Россию вывести свои войска из Украины». В случае, если Россия воспользуется своим правом вето «для самозащиты», Томас-Гринфилд пообещала «обратиться в Генеральную ассамблею, чтобы послать однозначный сигнал Москве». В разговоре с прессой постпред также отметила, что голосование по резолюции может пройти в конце недели или в начале следующей недели, пишет Le Monde.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
Вашингтон выборы голосование Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Донбасс Запад Киев референдум Россия санкции спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров