«Результаты соответствовали ожиданиям»: Le Monde об итогах референдумов на бывших территориях Украины

Французская газета Le Mondу отметила высокий процент проголосовавших за на референдумах, прошедших в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В то же время союзники Киева на Западе это голосование не признают и называют «маскарадом», сообщается в материале.

Вечером 27 сентября пророссийские власти в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины заявили о том, что жители проголосовали за вхождение в состав России, сообщает Le Monde. Киев и его западные союзники осудили проведение референдумов, организованных Москвой.

Во всех четырёх областях результаты голосования соответствовали ожиданиям. Как рассказывает издание, на юге страны наиболее «неоднозначные» цифры: после подсчёта всех бюллетеней в Херсонской области администрация объявила о том, что 87,05% избирателей поддержало присоединение к России, в то время как избирательная комиссия Запорожской области указала, что такой же выбор сделало 93,11% населения. При этом на востоке число проголосовавших за ещё выше: в Луганской области пророссийские власти заявили о 98,42% согласных с предложением войти в состав России, а в соседней Донецкой народной республике эта цифра составила 99,23%.

«Добро пожаловать домой, в Россию!» — быстро отреагировал в Telegram на итоги референдумов бывший президент Дмитрий Медведев. «Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией», — заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В свою очередь президент России Владимир Путин поддержал выборы как способ «спасти людей» на этих территориях и назвал основанием для начала спецоперации «нацизм» Киева и «геноцид» русскоязычного населения.

«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо», — заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Такую позицию поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напомнив о военной доктрине, которая предусматривает возможность нанесения таких ударов в случае нападения на российскую территорию. Вечером Пентагон подтвердил, что Вашингтон «серьёзно воспринимает эти угрозы», однако пока не намерен менять собственный уровень готовности.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев заявила BFM TV, что не видит «никакой правдивости» в организованных Москвой референдумах. По её словам, речь идёт о «маскараде». «У них нет никакой легитимности, никакой ценности, — цитирует французская газета слова министра. — Мы их не признаем, за ними последуют санкции со стороны Франции, Европы и других стран международного сообщества. Евросоюз проводит консультации по введению восьмого пакета санкций».

В Нью-Йорке во время заседания Совета безопасности по вопросу референдумов ООН подтвердила свою поддержку Киева. «Позвольте мне повторить, что ООН остаётся полностью привержена суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», — заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд указала, что США собираются «представить на рассмотрение резолюцию, которая осуждает эти симулякры референдумов, призывает страны-члены не признавать любые изменения статуса Украины и обязывает Россию вывести свои войска из Украины». В случае, если Россия воспользуется своим правом вето «для самозащиты», Томас-Гринфилд пообещала «обратиться в Генеральную ассамблею, чтобы послать однозначный сигнал Москве». В разговоре с прессой постпред также отметила, что голосование по резолюции может пройти в конце недели или в начале следующей недели, пишет Le Monde.