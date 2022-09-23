Welt: после референдумов в состав России войдёт территория, равная третьей части Германии

16:02
Защитник «Торпедо» Шапич: очень хочу, чтобы Россия и Сербия провели товарищеский матч
Защитник «Торпедо» Стефан Шапич заявил, что хотел бы увидеть товарищескую игру между сборными России и Сербии.
15:58
Лунёв может вернуться в строй к матчу «Байера» с «Баварией»
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва, рассказал, что футболист может восстановиться к игре восьмого тура Бундеслиги с «Баварией».
15:58
The Guardian: МЮ побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты игроков
«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне побил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по затратам на зарплаты футболистов.
15:51
Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и США находятся на околонулевом уровне
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на околонулевом уровне.
15:46
Агент Алберто опроверг информацию о желании «Коринтианса» выкупить игрока у «Зенита»
Агент нападающего Юри Алберто Андре Кюри прокомментировал новость, что «Коринтианс» хочет выкупить трансфер футболиста у «Зенита».
15:42
Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием
Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил заместитель министра МИД России Сергей Рябков.
15:40
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в незаконных акциях
Московская прокуратура вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, а также напомнила об ответственности, в том числе уголовной.
15:39
Рябков заявил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России
Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
15:39
Крестинин назвал сборную России командой уровня чемпионата мира
Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.
15:37
Крестинин назвал товарищеский матч с Россией возможностью футболистов показать себя
Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин высказался о шансах игроков проявить себя.
15:37
Синоптик Шувалов спрогнозировал «дождливую и тоскливую» погоду в Москве на выходных
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в ближайшее время в столичном регионе.
15:28
Крестинин — о матче между сборными Киргизии и России: игра важнее результата
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.
15:26
Главный тренер сборной Киргизии Крестинин рассказал о подготовке к матчу с Россией
Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин рассказал о подготовке к матчу со сборной России.
15:22
Лукашенко заявил, что Польшу ожидает «грандиозный шухер» в преддверии выборов
Польские власти ожидает в преддверии выборов «грандиозный шухер». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
15:21
В Москве за выходные может выпасть до половины месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал выпадение до половины месячной нормы осадков в ближайшие выходные дни в Москве.
15:20
В СВР назвали нервной реакцию Запада на референдумы по статусу освобождённых территорий
Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают «крайне нервную, истеричную» реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР.
15:14
Агент Кайо заявил, что защитник будет готов к следующему матчу «Краснодара»
Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о состоянии здоровья своего клиента после травмы.
15:13
Замглавы МИД России Рябков заявил, что США намеренно понижают ядерный порог
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США намеренно понижают порог применения ядерного оружия, создавая угрозу российской национальной безопасности.
15:09
Marca: «Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны»
«Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны».
15:08
В Госдуме призвали не обращать внимания на слухи о возможной смене гражданства Захаряна
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.
15:02
Иркутский военком заявил, что ограниченно годные подлежат мобилизации в последнюю очередь
Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что ограниченно годные к прохождению военной службы граждане, у которых категория «В», подлежат частичной мобилизации в последнюю очередь.
15:01
Эксперт Граудынь отметил выгоду аренды товаров для новорождённых
Алексей Граудынь, генеральный директор и основатель компании Toyrent, специализирующейся на аренде детских товаров, рассказал, что некоторые товары для детей первого года жизни выгоднее брать в аренду, нежели покупать.
15:00
Врач Павличенко в качестве самых полезных осенних плодов назвала гранат и клюкву
Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко, исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», рассказала о пользе клюквы, граната и тыквы в осенний период.
15:00
Диетолог Саволюк отметила пользу черешни для улучшения качества сна
Диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк рассказала, какие продукты улучшают качество сна.
14:57
Роспотребнадзор: второй заболевший оспой обезьян выписан из больницы в России
В России второй человек, у которого выявили обезьянью оспу, выписан из больницы.
14:56
Александр Кержаков: если бы матч с Киргизией был бесполезен, его бы просто не было
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче России с командой Киргизии.
14:56
Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс смогли выйти в полуфинал турнира в Токио.
14:55
Цена на нефть падает почти на 3% на фоне ожиданий о сокращении спроса
Стоимость нефти на биржах сокращается почти на 3% на фоне ожиданий сокращения спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
14:51
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей
Курс доллара на Мосбирже в пятницу, 23 сентября, опустился ниже 57 рублей.
14:47
В Запорожской области рассказали, кому отдадут предпочтение при формировании кадров ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации Энергодара в Запорожской области Александр Волга сообщил, что в случае вхождения региона в состав России предпочтение при формировании кадрового состава Запорожской АЭС отдадут уже работающим там сотрудникам.
14:46
Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке»
Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в «Спартаке»
14:35
Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время
Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
14:35
Карпин примет участие в товарищеском матче между РФС и KFC
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что готов сыграть на любой позиции в товарищеском матче РФС — KFC в Киргизии.
14:31
Минобороны России заявило об уничтожении в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
Минобороны России заявило об уничтожении в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике свыше 220 украинских военных.
14:29
Manchester Evening News: «Манчестер Сити» хочет купить лидера «Лиона»
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар близок к переходу в «Манчестер Сити».
14:28
Смородская не видит смысла в товарищеском матче между сборными России и Киргизии
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Киргизии.
14:27
Эрдоган сообщил, что освобождённого из плена на Украине Медведчука отправили в Россию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобождённого из украинского плена оппозиционного политика Виктора Медведчука отправили в Россию.
14:22
Группа украинских диверсантов прорвалась в районе Полог в Запорожской области
Группа украинских диверсантов прорвалась в районе города Пологи Запорожской области, идёт их поиск. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
14:17
Явка избирателей на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,8%
В Луганской Народной Республике явка избирателей на референдуме о вхождении в состав России по состоянию на 14:00 мск составила 13,8%. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
14:17
Ларин — о «Чертаново» в РПЛ: у нашего футбола был шанс попробовать неизведанный путь в 2020-м
Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о мечте насчёт выступлений своей бывшей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
14:15
Ревматолог Евдокименко предупредил о риске развития остеопороза из-за сидячего образа жизни
Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.
14:15
Врач Назарова предупредила о риске гастрита и кариеса из-за жвачки
Врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова рассказала, что неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием ряда опасных заболеваний.
14:14
В Кургане аномальная жара продлится до 25 сентября
По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально тёплая погода простоит в Кургане до воскресенья, 25 сентября. Местами в области сохранятся среднесуточные температуры воздуха выше нормы на семь и более градусов.
14:14
Терапевт Куприна рассказала, что из-за плесени может развиться астма
Врач-терапевт «Инвитро — Воронеж» Светлана Куприна рассказала, чем опасна домашняя плесень.
14:14
В Эрмитаже открывается выставка скульптур из коллекций Петра I
В Эрмитаже 23 сентября открывается выставка скульптур из коллекций Петра Великого.
14:14
В столичном парке «Покровское-Стрешнево» обновили смотровые площадки
В Москве у Иваньковских прудов в парке «Покровское-Стрешнево» создали новые смотровые площадки и набережные, а также обновили уже существующие.
14:14
В Самаре оперетта «Москва, Черёмушки» откроет фестиваль «Шостакович. XX век»
В Самарском академическом театре оперы и балета 23 и 24 сентября состоится премьера оперетты «Москва, Черёмушки» Дмитрия Шостаковича.
14:12
Маляров рассказал, как в одном из матчей «Спартака» Карпин дал установку бол-боям
Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал, как в одном из матчей Валерий Карпин, который был главным тренером «Спартака», давал установки бол-боям.
14:08
В ФИФА отреагировали на новость, что Захаряну могут разрешить выступать за сборную Армении
В ФИФА отреагировали на новость, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.
14:08
Минобороны: российская авиация за сутки сбила два Су-25 и один МиГ-29 ВВС Украины
Российская истребительная авиация за сутки сбила ещё три украинских военных борта: два Су-25 и один МиГ-29.