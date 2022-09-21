СТРАНА: Путин объявил о частичной мобилизации в России
Президент России Владимир Путин в своём телеобращении объявил в стране частичную мобилизацию. Как пишет «СТРАНА», соответствующий указ уже подписан, и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня же.
«Для защиты нашей Родины, её территориальной целостности, считаю необходимым поддержать предложение Минобороны о проведении частичной мобилизации», — сказал Путин.
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