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СТРАНА: Путин объявил о частичной мобилизации в России

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Владимир Путин в своём телеобращении объявил в России частичную мобилизацию. Как пишет «СТРАНА», также российский президент поручил обеспечить безопасность референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР и добавил, что Россия поддержит решение, которое примут жители данных территорий.
СТРАНА: Путин объявил о частичной мобилизации в России
AP

Президент России Владимир Путин в своём телеобращении объявил в стране частичную мобилизацию. Как пишет «СТРАНА», соответствующий указ уже подписан, и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня же.

«Для защиты нашей Родины, её территориальной целостности, считаю необходимым поддержать предложение Минобороны о проведении частичной мобилизации», — сказал Путин.

Под неё подпадают «граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», заявил российский президент.
 
Перед отправкой в части военные будут проходить дополнительное обучение с учётом опыта спецоперации. 
 
«Все призванные на службу будут получать все выплаты, положенные контрактникам», — сказал Путин.
 
Также в мобилизационный режим переводится гособоронзаказ.
 
Путин заявил, что Россия противостоит «всей военной машине коллективного Запада». Также президент России поручил обеспечить безопасность референдумов в Херсонской, Запорожской, ДНР и ЛНР.
 
«Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — заявил президент России.
 
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источник
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