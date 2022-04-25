Guardian: «безумное» повышение арендной платы грозит многим британцам выселением

Помимо скачка цен на продукты питания, бытовые услуги и топливо, жители крупных городов Соединённого Королевства сталкиваются с ещё одной проблемой — резким повышением арендной платы. Многие из них опасаются, что не смогут потянуть дополнительные расходы, в результате чего им придётся покинуть съёмное жильё, пишет The Guardian.

Жительница Лондона Маргарет Перри надеялась, что однажды она сможет купить дом. Но недавнее увеличение счетов за бытовые услуги и муниципальный налог лишили её возможности экономить. На этом проблемы девушки не закончились. На днях арендодатель позвонил ей, чтобы предупредить о росте ежемесячной платы за съёмное жильё, пишет The Guardian.

Вместо £675 Перри придётся платить 825, то есть на 22% больше. «Это просто не вариант, мне уже и так достаточно тяжёло», — призналась изданию девушка. И количество подобных случаев в стране только увеличивается.

О тревоге британцев свидетельствует их активность в интернете. Так, по данным Google, за последний месяц поисковый запрос «арендодатель повысил плату» достиг рекордно высокого уровня, обращает внимание The Guardian.

«За последний месяц или около того арендная плата начала превышать обычные значения для всё большего числа людей, — отметила сотрудница профсоюза арендаторов Acorn Энни Каллум. — Возможно, домовладельцы беспокоятся о стоимости жизни и перекладывают её на съёмщиков. Цены на продовольствие, топливо и электроэнергия растут, и люди действительно ощущают это давление».

Правительственное руководство настаивает, что повышение платы для существующих арендаторов должно быть «справедливым и реалистичным» и соответствовать «среднему значению», но не устанавливает какие-либо ограничения. Предлагаемые повышения могут быть обжалованы в арбитражном суде. Но многие, в том числе Маргарет Перри, считают, что «овчинка не стоит выделки» и не ожидают от потенциальных тяжб ничего, кроме стресса.

По данным группы Generation Rent, с января 2019-го по август 2021 года арбитражный суд рассмотрел всего 341 дело о ренте. Но даже если съёмщикам удаётся выиграть, это не спасает их от выселения, поскольку арендаторы всегда могут воспользоваться лазейкой в законодательстве, которая позволяет им разрывать контракт в одностороннем порядке, подчёркивает The Guardian.

Перри и её соседи попытались оспорить повышение аренды. Они напрямую связались с домовладельцем и предложили £70 сверх их текущей ежемесячной платы в размере £2350. «Мы откровенно написали в электронном письме: «Мы столько не заплатим». Но он ответил: «Я вас выселю», — отметила девушка.

«Это утомляет и напрягает. Такое ощущение, что мы, арендаторы, — нечто совершенно ненужное. Достаточно одного телефонного звонка, чтобы лишить тебя места, в котором ты спишь и которое считаешь своим домом», — добавила она.

В 2020-м и начале 2021 года спрос на недвижимость в центре больших городов, особенно в Лондоне, резко упал из-за ограничений, связанных с пандемией. Но теперь стоимость аренды растёт не только в столице, но и по всей стране. При этом цены в каждом регионе выше, чем они были до пандемии, подчёркивает издание.

В результате потенциальным съёмщикам жилья приходится ещё больше конкурировать за недвижимость. «Они могут проявлять большую изобретательность в очевидном стремлении выделиться», — рассказал изданию риелтор Ричард Дэвис. По его словам, люди организовывают презентацию, создают собственную маленькую веб-страницу, посвящённую их питомцам и любимой еде, или рассказывают о своём знакомстве, чтобы привлечь внимание арендодателей.

Манчестер также пользуется популярностью среди арендаторов. Житель города Крис Коппен решил не съезжать, несмотря на «безумное повышение» платы. 29-летний мужчина работает в розничной торговле и снимает дом вместе со своей подругой и двумя товарищами.

В марте для него стало полной неожиданностью, что аренда за дом, в котором он прожил три года, вырастет на треть. «Я чуть не подавился хлопьями, — вспоминает Коппен. — Я подумал: «Неужели, это может быть законным?»

Вдобавок арендодатель потребовал у Коппена и его друзей £519 в качестве дополнительного залога. Тем не менее им очень не хочется уезжать. К тому же другая недвижимость в районе тоже подорожала. «Мы здесь прижились», — признался изданию мужчина. «Если бы мы переехали, нам пришлось бы платить столько же, чтобы получить меньше, чем сейчас. Так что нам просто пришлось согласиться. Я не знаю, что конкретно мы собираемся делать, но выкрутимся», — уверен он.

Между тем 33-летняя Джули Кларк из Лоустофта, графство Суффолк, недавно получила электронное письмо, в котором говорилось, что арендная плата за дом, в который она переехала в июне 2020 года, вырастет с 600 до £650. Даже несмотря на плачевное состояние помещения — гнилые половицы и сломанный котёл.

Ей и её гражданскому мужу, работающему в государственном секторе, удалось договориться о снижении суммы до £25. Но для Кларк даже эта сумма кажется чрезмерной, если учесть рост цен на энергию, еду и одежду для двух её маленьких детей. «Мы уже были на грани, прежде чем всё это произошло. Оставалось лишь, чтобы что-то ещё подорожало, и тогда мы действительно окажемся на мели», — сказала она.

По мнению активистов, необходима более строгая защита, в том числе ввод ограничения на повышение арендной платы в соответствии со средним ростом заработной платы или трёхлетнее замораживание цен для существующих арендаторов. Они также призывают закрыть лазейку, которая позволяет домовладельцам требовать плату за шесть или 12 месяцев вперёд, что становится всё более распространённым явлением.

Однако прошлые попытки реформировать систему оказались тщетными. Национальная ассоциация арендодателей жилья (NRLA), насчитывающая 90 тыс. членов, блокировала инициативы, которые, по её утверждению, не дают сектору развиваться.

Представительница NRLA Мира Чиндурой связала повышение с ростом расходов, которые несут арендодатели и давлением на рынке недвижимости. По её словам, многие владельцы жилья «вообще не будут стремиться к повышению аренды», потому что «в их интересах удерживать съёмщиков, если у них с ними хорошие отношения».

Но 30-летний Филипп Коделл, разработчик приложений из Бермондси, на юго-востоке Лондона, не получил такое щедрое предложение. На прошлой неделе мужчина узнал, что его арендная плата увеличивается на 25%. Ни он, ни его супруга не могут себе позволить такие траты. «Мы всё ещё в шоке», — признался The Guardian Коделл, которому придётся покинуть дом, где он прожил уже два года.

На его взгляд, стране нужны реформы, которые позволят уравнять правила игры для съёмщиков. «Такое ощущение, что сейчас арендодатели могут назначать любую цену, какую хотят, и мы должны её заплатить, — рассуждает Коделл. — Я не могу винить нашего домовладельца; в конце концов, он просто делает то, что делают домовладельцы. Но платить за всё приходится таким людям, как мы».