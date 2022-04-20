Guardian: Великобритании предрекли рецессию этим летом

Снижение покупательной способности из-за инфляции и значительно возросшие расходы на электроэнергию грозят Великобритании падением ВВП в течение двух кварталов подряд, передаёт The Guardian. По мнению аналитиков, даже если стране удастся избежать рецессии, экономику Великобритании ждёт весьма «неутешительный» рост.

Этим летом экономике Великобритании грозит рецессия на фоне самого сильного падения доходов населения с середины 1950-х годов и сокращения потребительских расходов в силу растущей инфляции, сообщает The Guardian.

Британские экономисты предупредили, что замедление экономического роста после пандемии коронавируса, рост стоимости жизни после начала российской спецоперации на Украине и введение антироссийских санкций может привести к падению валового внутреннего продукта в течение двух кварталов подряд, то есть к рецессии.

Учитывая более слабые, чем ожидалось, показатели роста в феврале, когда уровень инфляции достиг максимального с 1992 года уровня, специалисты прогнозируют, что ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года вырастет примерно на 1%, однако летом рост ВВП страны ждёт сокращение.

По данным аналитиков, этому будет способствовать возвращение к более низким темпам активности в секторе здравоохранения после зимнего ажиотажа на вакцины от коронавируса, а также сокращение расходов британцев на фоне роста стоимости жизни. Кроме того, ожидается, что активность снизится из-за платинового юбилея восшествия на престол Елизаветы II в июне, так как государственные праздники обычно приводят к снижению общего экономического производства.

Экономист голландского банка ING Джеймс Смит прогнозирует сокращение британской экономики на 0,3% за три месяца до конца июня, после чего в третьем квартале 2022 года рост составит всего 0,2%.

«Это будет очень близко к технической рецессии. Даже если её удастся избежать, мы всё равно увидим довольно неутешительные цифры роста, — приводит издание слова Смита. — Если люди тратят больше денег на энергию, то объёмы продаж некоторых неосновных товаров упадут. Именно за этим мы и будем следить».

Как ожидается, данные Управления национальной статистики Великобритании, которые будут опубликованы в пятницу, покажут падение розничных продаж в марте на фоне необходимости для населения затянуть пояса.

Главный экономист консалтинговой компании Capital Economics Нил Ширинг заявил, что в этом году доход домохозяйств снизится примерно на 1,9%, что станет рекордным падением с начала регистрации в 1950-х годах. «Для сравнения, в 2011 году после мирового финансового кризиса реальные доходы упали всего на 1,5 процента», — отметил Ширинг.

Как пишет The Guardian, устойчивость британской экономики будет в определённой степени зависеть от того, будут ли домохозяйства, которые экономили во время пандемии, готовы тратить деньги. Несмотря на то что за время карантина британские семьи накопили почти £250 млрд, большая их часть была сосредоточена в более обеспеченных семьях, а значит, максимальный удар грозит семьям со средним и низким доходом.