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Guardian: Великобритании предрекли рецессию этим летом

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Снижение покупательной способности из-за инфляции и значительно возросшие расходы на электроэнергию грозят Великобритании падением ВВП в течение двух кварталов подряд, передаёт The Guardian. По мнению аналитиков, даже если стране удастся избежать рецессии, экономику Великобритании ждёт весьма «неутешительный» рост.
Guardian: Великобритании предрекли рецессию этим летом
AP

Этим летом экономике Великобритании грозит рецессия на фоне самого сильного падения доходов населения с середины 1950-х годов и сокращения потребительских расходов в силу растущей инфляции, сообщает The Guardian.

Британские экономисты предупредили, что замедление экономического роста после пандемии коронавируса, рост стоимости жизни после начала российской спецоперации на Украине и введение антироссийских санкций может привести к падению валового внутреннего продукта в течение двух кварталов подряд, то есть к рецессии.
 
Учитывая более слабые, чем ожидалось, показатели роста в феврале, когда уровень инфляции достиг максимального с 1992 года уровня, специалисты прогнозируют, что ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года вырастет примерно на 1%, однако летом рост ВВП страны ждёт сокращение.
 
По данным аналитиков, этому будет способствовать возвращение к более низким темпам активности в секторе здравоохранения после зимнего ажиотажа на вакцины от коронавируса, а также сокращение расходов британцев на фоне роста стоимости жизни. Кроме того, ожидается, что активность снизится из-за платинового юбилея восшествия на престол Елизаветы II в июне, так как государственные праздники обычно приводят к снижению общего экономического производства.
 
Экономист голландского банка ING Джеймс Смит прогнозирует сокращение британской экономики на 0,3% за три месяца до конца июня, после чего в третьем квартале 2022 года рост составит всего 0,2%.
 
«Это будет очень близко к технической рецессии. Даже если её удастся избежать, мы всё равно увидим довольно неутешительные цифры роста, — приводит издание слова Смита. — Если люди тратят больше денег на энергию, то объёмы продаж некоторых неосновных товаров упадут. Именно за этим мы и будем следить».
 
Как ожидается, данные Управления национальной статистики Великобритании, которые будут опубликованы в пятницу, покажут падение розничных продаж в марте на фоне необходимости для населения затянуть пояса.
 
Главный экономист консалтинговой компании Capital Economics Нил Ширинг заявил, что в этом году доход домохозяйств снизится примерно на 1,9%, что станет рекордным падением с начала регистрации в 1950-х годах. «Для сравнения, в 2011 году после мирового финансового кризиса реальные доходы упали всего на 1,5 процента», — отметил Ширинг.
 
Как пишет The Guardian, устойчивость британской экономики будет в определённой степени зависеть от того, будут ли домохозяйства, которые экономили во время пандемии, готовы тратить деньги. Несмотря на то что за время карантина британские семьи накопили почти £250 млрд, большая их часть была сосредоточена в более обеспеченных семьях, а значит, максимальный удар грозит семьям со средним и низким доходом.
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