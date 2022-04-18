Американский публицист: бесконтрольный рост госдолга ведёт США к краху

Рекордная инфляция в США связана вовсе не с действиями Владимира Путина или Дональда Трампа — она стала итогом безудержного роста бюджетных расходов, который много лет допускают американские власти, поведал в интервью Newsmax публицист Стивен Мур. По мысли Мура, Вашингтону пора немедленно сократить траты по всем статьям бюджета.

«Бесконтрольная» политика американского правительства вкупе с безудержным ростом госдолга ведут США к краху, заявил в интервью Newsmax соавтор книги «Трампономика» Стивен Мур.

«В 1985 году, когда я в первый раз приехал в Вашингтон, бюджет у нас был равен одному триллиону долларов, а сегодня— уже 6 триллионов. Наш госдолг тогда немного превышал один триллион, а теперь — вырос до 30 триллионов. И никто при этом даже вида не подаёт, будто что-то не так», — приводит издание слова Мура.

По мнению публициста, рекордная инфляция, которая в марте достигла 8,5%, стала результатом неконтролируемых трат из-за политики обеих главных партий США, которые, «похоже, ничего предпринимать по этому поводу не собираются».

«Если вам интересно, почему у нас инфляция сейчас достигла 8,5 процентов, всё очень просто. Мы потратили 3 триллиона долларов, которых у нас не было: мы заняли эти деньги, растратили их, а потом их напечатали, — пояснил Мур. — Дело не в Путине и не в Трампе. И это отнюдь не временный и не мимолётный феномен. Это — результат политики правительства, которое потеряло контроль».

Как заявил аналитик в своём интервью, победа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года стала скорее победой «для Путина и Си Цзиньпина», поскольку решение президента отменить строительство трубопровода Keystone XL и «объявление им войны против американской энергетики» пошло на руку Москве и Пекину. «Отступая назад, мы лишь даём нашим противникам деньги и возможность развиваться, и мне очень неприятно говорить эти слова, ведь я никогда не думал, что мне придётся так поступать», — подчеркнул Мур.

По мысли публициста, у Америки ещё есть время избежать рецессии, «но чем дольше мы ждём, чем больше метастазов пускает эта инфляция, тем болезненнее для нас будет выход из кризиса». «Нам нужно немедленно урезать бюджетные расходы по всем статьям на 10-15 процентов. Нужно наращивать запасы энергоресурсов. И да, нашей ФРС пора начать вытягивать часть этих денег из экономики путём повышения ставок», — цитирует его Newsmax.