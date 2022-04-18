NTD: британцы вкладываются в турбины и солнечные панели, чтобы сэкономить на электричестве
Клиенты берут цены за электроэнергию в свои руки. В Великобритании разрабатывают схемы по выработке энергии для небольших сообществ.
Почти 350 местных британских советов поддержали изменения в законодательстве, чтобы упростить продажу электроэнергии местным энергетическим компаниям.
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