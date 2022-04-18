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NTD: британцы вкладываются в турбины и солнечные панели, чтобы сэкономить на электричестве
Британские потребители электричества решили взять цену на энергию в свои руки. Как передаёт NTD, они вкладывают деньги в строительство турбин и солнечных панелей. Клиенты говорят, что благодаря таким проектам они могут сократить стоимость электроэнергии.

Клиенты берут цены за электроэнергию в свои руки. В Великобритании разрабатывают схемы по выработке энергии для небольших сообществ.

Почти 350 местных британских советов поддержали изменения в законодательстве, чтобы упростить продажу электроэнергии местным энергетическим компаниям.

Эта ветряная турбина полностью принадлежит клиентам.
 
РИЧАРД КАРР, потребитель: Турбину уже достроили. Она вырабатывает электричество. Я тоже вложился, заплатил около 1300 долларов. В год это сократит мне расходы на электроэнергию примерно на 130 долларов.
 
Эксперты говорят, что местная энергетика может перерасти в более широкое потребительское движение.
 
САРА МЕРРИК, основательница Ripple Energy: Я думаю, что пришло время, когда нам не нужно, чтобы наши энергетические активы принадлежали крупным компаниям. Потребители также могут участвовать в этом процессе.
 
Эти крыши оценивают на пригодность для солнечных панелей. Эксперты говорят, что не всегда обоснованно устанавливать максимальное их число.
 
ДЖОН РОУЛИНГС, эксперт по энергетике: Любая избыточная генерация уходит в сеть, от которой мы получаем очень небольшую прибыль. Если бы мы могли продавать эту электроэнергию на местном уровне по цене выше рыночной, то мы могли бы использовать здания с очень большими крышами.
 
А здесь электричество вырабатывает этот поток.
 
СТИВ ШАРП, сотрудник Llangattock Green Valleys Hydro: Вода поступает через меньшие трубы, благодаря которым энергию вырабатывает основная турбина.
 
Клиенты говорят, что благодаря таким проектам могут сократить стоимость электричества.
 
Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.
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NTD США Северная Америка
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