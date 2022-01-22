Обозреватель DT: Путин «поставил Запад в безвыходное положение» — и на фондовых рынках это знают

В отличие от рухнувшего российского фондового рынка, на рынках Европы и США ситуация остаётся стабильной даже на фоне возможного вторжения России на Украину. Как отмечает The Daily Telegraph Джереми Уорнер, инвесторы на фондовых рынках не спешат реагировать, так как понимают, что Запад не предпримет против России военные действия и не введёт экономические меры, которые могли бы нанести серьёзный удар по экономике страны.

Не так много событий на мировой арене могут гарантированно обрушить цены на акции так, как война, однако до сих пор ситуация на рынках остаётся стабильной. В связи с этим обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер задаётся вопросом, почему «вполне реальная перспектива войны в Европе» не наносит большего ущерба рынкам.

Как отмечает автор статьи, ситуация вокруг Украины грозит стать наиболее серьёзным межрегиональным конфликтом со времён холодной войны, с долгосрочными последствиями как для геополитической, так и для экономической стабильности. Так, уже сейчас российский фондовый рынок демонстрирует значительное падение и уступает примерно 20% десятилетнему максимуму, на котором российские активы торговались в октябре 2021 года. Тем не менее рост напряжённости в отношениях с Россией и угроза конфликта практически никак не отразились на рынках Европы и США.

Уорнер полагает, что отчасти это может быть связано с тем, что дальнейшее развитие событий предсказать невозможно, а значит, нет смысла реагировать, пока не произойдёт катастрофа. Самым ярким примером автор статьи называет события, предшествовавшие Первой мировой войне, когда даже после убийства эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда ситуация на рынках не изменилась, так как никто не ожидал войны. И только когда страны начали мобилизацию войск, на рынках началась паника.

Однако в этот раз причина заключается не только в инерции, но и в том, что инвесторы полагают, что дело до открытого военного противостояния и вторжения России на Украину не дойдёт, а если и дойдёт, оно не будет масштабным. По словам Уорнера, оправдаются ли их расчёты, зависит от ответов на два взаимосвязанных вопроса: что на уме у российского лидера Владимира Путина и как на это отреагирует Запад?

Уорнер полагает, что текущая ситуация напоминает скорее «игру в шахматы, нежели русскую рулетку». На данный момент Кремль изложил свой список требований, включая гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, и ограничение на размещение войск и вооружений на восточном фланге альянса. Между тем Белый дом практически исключил возможность полномасштабного военного ответа, однако там пригрозили Москве серьёзными санкциями в случае вторжения.

Впрочем, по мнению обозревателя издания, список потенциальных санкций, подробно описанный в проекте, представленном Демократической партией в сенат США, не сильно встревожит Путина. Безусловно, новые ограничения осложнят жизнь России, однако не станут для экономики страны «экзистенциальными».

«У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», — отмечает главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.

По мнению Уорнера, чтобы добиться реального эффекта, Западу придётся поступить так же, как он поступил с Ираном, запретив экспорт нефти и газа, и исключить Россию из системы международных платежей Swift. Однако страны Запада не пойдут на эти шаги, так как разобщённость интересов мешает им выступить против Путина единым фронтом.

Российский лидер тем временем «видит раскол Запада и ждёт своего часа». Запад не намерен воевать с Россией из-за Украины, и Путин это знает. Когда президент США Джо Байден на прошлой неделе предположил, что «незначительное вторжение» России вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение, это было воспринято как «зелёный свет» Путину.

По словам Уорнера, мрачная правда заключается в том, что Путин «поставил всё более и более расшатывающийся западный мир в безвыходное положение». Как пишет журналист в статье для The Daily Telegraph, на каком-то этапе Западу придётся занять определённую позицию вокруг ситуации на Украине, однако он полагает, что этот момент ещё не настал.