«Обеднеем в одночасье» — ведущий Fox News предупредил о последствиях конфликта с Россией

Воинственные заявления Вашингтона в адрес Кремля опасны, потому что толкают Москву к вынужденному альянсу с Пекином, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, Россия и Китай могут объединиться не только против американских вооружённых сил, но и против американского доллара, а это положит конец экономическому благополучию Соединённых Штатов.

Вторжение или нет, остаётся только гадать, почему нас это должно глубоко волновать. Зачем даже думать о том, чтобы рисковать жизнями американцев или посылать миллиарды долларов для пресечения этого? Сейчас есть множество пограничных войн по всему миру, множество! Взять одну только Африку, прямо сейчас. Так было всегда. И многие гибнут в этих войнах. Однако Камала Харрис не агитирует за отправку американских войск в Конго. С чего бы это? Мы можем только строить догадки.



Но вот что мы знаем точно. Политика этой администрации по отношению к России рациональна только в том случае, если цель этой политики — серьёзно навредить Соединённым Штатам Америки. За последние годы мы уже потратили около 4 миллиардов долларов на помощь Украине, причём существенную часть этих денег — на оружие. Всё это затем, чтобы дразнить Россию и, если потребуется, убивать русских.



Нашим элитам это даёт глубокое чувство морального превосходства. Они постоянно этим хвастаются. Итак, для них это выигрышное дело. Но как насчёт цены, которую платим за это мы, остальные, и наша страна?



Главная угроза Соединённым Штатам — Китай. Ничто даже не сравнится с угрозой, исходящей от Китая. Правда в том, что Вооружённые силы США, какими бы впечатляющими они ни были, недостаточно многочисленны для существенных действий в Европе и Азии одновременно. И то, и другое сразу — не получится! Так что наше внимание к Украине по определению отвлекает нас от Китая.



Но хуже и опаснее — опаснее всего! — то, что это толкает русских к прагматичному, вынужденному альянсу с правительством Китая. Итак, два наших самых больших соперника вместе. Вместе не только против наших вооружённых сил, но и против нашей валюты. Когда доллар США лишится статуса мировой резервной валюты, когда это случится, наша страна в одночасье станет бедной. И то, что происходит сейчас у вас на глазах, послужит одной из причин. Поэтому трудно представить себе что-либо более значимое, более разрушительное, чем то, что эти люди делают прямо сейчас. Речь идёт не только об Украине, но и о нашем будущем.



Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.