Euronews: ВОЗ прогнозирует появление новых штаммов COVID-19

Новый антирекорд по заражаемости коронавирусной инфекцией побит во Франции, где за сутки выявили около 465 тысяч новых случаев. ВОЗ предупреждает, что пандемия ещё не закончилась, и прогнозирует появление новых вариантов коронавируса. Европейское агентство лекарственных средств при этом предостерегло от слишком частой ревакцинации, передаёт Euronews.

Во Франции зафиксирован рекордный суточный показатель заражаемости COVID-19: около 465 тысяч новых случаев.Это почти на 100 тысяч больше, чем прошлый антирекорд от 11 января. Другие страны, такие как Румыния, Россия, Великобритания и Италия, также сообщили о росте заболеваемости.



Всего в мире за минувшую неделю выявлено более 18 миллионов случаев заражения. При этом ВОЗ отмечает, что уровень смертности от ковида остается стабильным.



ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: Эта пандемия ещё не закончилась. И с невероятным ростом «омикрона» во всём мире, вероятно, появятся новые варианты.



Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призывает фармацевтические компании работать над комплексными вакцинами от разных вариантов коронавируса. Также медицинский регулятор ещё раз предостерёг от частой ревакцинации.



МАРКО КАВАЛЬЕРИ, глава отдела по стратегии вакцинации EMA: Изучая возможные подходы к вакцинации против «омикрона» и других вариантов вируса, члены Международной коалиции органов по регулированию лекарственных средств согласились с тем, что с глобальной точки зрения введение нескольких бустерных доз с короткими интервалами не будет устойчивым в долгосрочной перспективе.



Кроме вакцины, фармацевтический гигант Pfizer теперь ставит и на лекарство от COVID в таблетках Paxlovid. Его производством с третьего квартала этого года теперь займётся Франция.



Но в большинстве европейских стран вакцинацию всё ещё считают главным оружием в борьбе с вирусом. Например, в берлинском музее «Форум Гумбольдтов» в течение трёх дней желающие могут сделать прививку от ковида. По мнению властей, эта акция поможет спасти сектор культуры, доступ к которому положен только вакцинированным.



Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.