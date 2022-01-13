Глава ВОЗ: хоть «омикрон» переносится легче, он всё равно опасен
«Омикрон»-штамм хоть и провоцирует менее серьёзные симптомы коронавируса, всё же остаётся опасным вирусом, особенно для тех, кто не сделал прививку, заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет французский телеканал LCI на своём сайте.
Ссылки по теме
-
CNBC: «в полной боеготовности» — Китай в преддверии Олимпиады развернул решительную борьбу с «омикроном»
-
Kurier: заразится пол-Европы — ВОЗ предупреждает о стремительном распространении «омикрона»
-
NBC News: такого не было на пике «дельты» — из-за больничных по «омикрону» в важнейших сферах в США не хватает работников
-
Euronews: больницы Великобритании снова не справляются с наплывом пациентов с COVID-19