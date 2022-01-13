Глава ВОЗ: хоть «омикрон» переносится легче, он всё равно опасен

Хотя «омикрон» переносится легче, это по-прежнему коронавирус, опасное заболевание, напомнил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Так что, по словам чиновников, прививки по-прежнему важны, тем более что легкое течение болезни относится в большей степени именно к привитым людям, пишет LCI.

«Омикрон»-штамм хоть и провоцирует менее серьёзные симптомы коронавируса, всё же остаётся опасным вирусом, особенно для тех, кто не сделал прививку, заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет французский телеканал LCI на своём сайте.

Менее выражены симптомы этого штамма у тех, кто сделал прививку и прошёл при необходимости ревакцинацию, поэтому некоторые склонны считать его лёгкой формой заболевания. Однако при этом он более заразен, то есть от него больше госпитализаций, больше смертей, большее количество людей не могут работать, в том числе сотрудники сферы образования и здравоохранения. Кроме того, есть опасность, что появится ещё более заразный и смертельный штамм, отметил глава ВОЗ.

«Сейчас не время всё бросать, не время снижать уровень защиты, не время говорить вирусу «добро пожаловать» — ни к какому вирусу так нельзя относиться», — заявил ответственный за чрезвычайные ситуации в ВОЗ Майкл Райан.

Автор статьи отмечает, что уровень заболеваемости в странах, охваченных новым штаммом, высок, как никогда. Некоторые при этом надеются, что благодаря необычной скорости распространения «омикрон» заменит собой существующие более опасные штаммы и позволит перевести пандемию в более управляемую форму, пишет LCI.