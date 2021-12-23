Глава ВОЗ: без равного доступа к вакцинам во всём мире пандемию не остановить

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в начале следующего года производимых вакцин хватит для вакцинации всего взрослого населения планеты, если западные страны откажутся от массовых бустерных кампаний. По словам главы организации, без равного доступа всех стран к вакцинам вирус по-прежнему будет распространяться и мутировать, что только задержит окончание пандемии, пишет The Guardian.

В начале следующего года вакцин от коронавируса будет произведено достаточно, чтобы привить всё население планеты — но только если западные страны перестанут их приберегать для собственных бустерных программ, приводит The Guardian слова главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как рассказывает издание, в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в первом квартале 2022 года запасов вакцин хватит для всемирной вакцинации. «Всеобщие бустерные программы скорее не остановят, а продлят пандемию COVID-19, потому что перенаправляют поставки в страны, где уже достигнут высокий уровень вакцинации, и это даёт вирусу больше возможностей для распространения и мутации», — предупредил глава организации. Он подчеркнул, что ни одна страна не сможет остановить у себя пандемию благодаря дополнительным дозам.

На фоне беспрецедентной скорости распространения варианта «омикрон», который уже обнаружили в 106 странах, Гебреисус подтвердил, что существующие вакцины по-прежнему хорошо защищают от тяжёлого течения болезни. По его словам, большинство госпитализированных и умерших людей не прошли вакцинацию и повторную вакцинацию. Также эксперт призвал соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы сдержать распространение вируса в рождественский период. «Бустерную дозу нельзя рассматривать как билет на запланированные празднования», — цитирует британская газета руководителя ВОЗ.

Ранее в среду стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ опубликовала доклад о том, что по крайней мере 126 стран мира уже выпустили рекомендации по бустерной или дополнительной вакцинации, а 120 начали их исполнять. При этом, как подчёркивают исследователи, программы бустерной вакцинации ещё не введены «ни в одной стране с низким уровнем дохода». Стратегическая группа указывает, что «продолжающиеся неопределённости с поставками» мешают равному доступу к вакцинам на мировом уровне, поэтому наряду с бустерными программами для своего населения отдельным странам надо помочь в обеспечении равного доступа к прививкам, который необходим для борьбы с мутациями и последствиями пандемии. В докладе отмечается, что беспокойство вызывают широкомасштабные бустерные программы, где включена дополнительная вакцинация групп населения с меньшим риском тяжёлого развития болезни.

По данным ВОЗ, производство вакцин набирает обороты, и к первому кварталу 2022 года их должно хватить для вакцинации всего взрослого населения на планете, а также для бустерных доз людей в группе высокого риска. При этом, согласно прогнозам, необходимые запасы для широкомасштабной бустерной вакцинации взрослого населения появятся только позже в том же году, пишет The Guardian.