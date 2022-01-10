Deutschlandfunk: в Европе и Израиле сильная вспышка птичьего гриппа

Тысячи журавлей, делавших остановку в израильских заповедниках, умерли от птичьего гриппа. По словам немецкого эксперта Томаса Меттенляйтера, новая вспышка ещё сильнее, чем в 2020 году: при этом он отметил, что для людей риск заразиться птичьим гриппом крайне мал.

Каждую зиму сотни тысяч журавлей прилетают в израильский заповедник Хула-Тал, который служит им перевалочным пунктом на пути из Европы в Африку, пишет Deutschlandfunk. Издание сообщает, что в этом году в Хула-Тал тысяч журавлей умерли из-за птичьего гриппа, который сейчас бушует в Израиле и Европе.

По словам Томаса Меттенляйтера, главы института имени Фридриха Лёффлера, нынешняя вспышка птичьего гриппа значительно масштабней предыдущей, пришедшейся на 2020 год. Кроме того, учёный отметил, что вспышки птичьего гриппа становятся чаще: за последние семь лет их насчитывается уже четыре.

По мнению Меттенляйтера, сейчас сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, однако вероятность новой волны существует. Что же касается угрозы для людей, то эксперт отмечает, что опасность заразиться существует, однако она крайне низкая. На данный момент зафиксирован лишь один случай заражения человека в Великобритании. Меттенляйтер отмечает, что в качестве мер предосторожности нужно соблюдать гигиену и не трогать голыми руками мёртвых птиц.