Deutschlandfunk: в Европе и Израиле сильная вспышка птичьего гриппа

11:38
Источник: Роналду может стать игроком «Барселоны»
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в каталонскую «Барселону».
11:36
Генсек ОДКБ Зась заявил, что вылетает в Казахстан 11 января
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что вылетает в Казахстан во вторник, 11 января.
11:34
Лукашенко высказался об организаторах событий в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторы событий в Казахстане «глубоко спрятаны».
11:33
Путин: ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
11:32
В России выявили 15 830 случаев коронавируса за сутки
За сутки в России было выявлено 15 830 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 666 679 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
11:30
Президент Казахстана Токаев заявил о самом тяжёлом кризисе за всю историю страны
Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
11:29
Путин заявил о максимально оперативном согласовании помощи Казахстану со стороны ОДКБ
Президент России Владимир Путин заявил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
11:22
Источник: Джоковича арестовали в Австралии
Первая ракетка мира серб Новак Джокович был задержан в Австралии.
11:21
Политолог Бышок допустил возможность долгих переговоров между Россией и США по безопасности
Кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал в беседе с RT, чего ожидать от переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.
11:18
Лукашенко: уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан
Белорусский президент Александр Лукашенко на видеоконференции ОДКБ заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан.
11:16
Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане
Президент России Владимир Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.
11:08
Аналитик Оленченко заявил об «установочном» характере переговоров между Россией и США
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился в беседе с RT своими ожиданиями от переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.
11:06
Токаев заявил о численном преимуществе в разы бандитов перед силовиками в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что численное преимущество бандитов перед казахстанскими силовиками было минимум в пять раз.
11:06
Марадишвили раскрыл подробности перехода из ЦСКА в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своём переходе в клуб из ЦСКА.
11:00
Кафельников прокомментировал победу Джоковича в суде Австралии
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу сербского теннисиста Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы в Австралии.
10:59
Правительство Казахстана выделило средства на оснащение спецподразделений полиции
Правительство Казахстана выделило средства из резерва с целью оснащения спецподразделений полиции и Национальной гвардии.
10:55
Президент Казахстана Токаев выразил благодарность Путину и Лукашенко за помощь
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране.
10:55
Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он сказал в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ.
10:46
Первый президент КХЛ Медведев категорически против приостановки чемпионата
Первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев высказал свою позицию по поводу возможной приостановки регулярного чемпионата в связи с распространением коронавируса.
10:46
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке — 2»
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям ЕС, что и является причиной приостановки процесса его сертификации.
10:45
В Женеве начались консультации между Россией и США по гарантиям безопасности
Делегации России и США начали переговоры по вопросу о гарантиях безопасности в Женеве.
10:40
Президент Казахстана Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.
10:39
Тарпищев считает, что Джокович не будет выступать на Australian Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу первой ракетки мира Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы в Австралии.
10:36
Онлайн-саммит лидеров ОДКБ начался с минуты молчания в память о погибших в Казахстане
Видеоконференция лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности началась с минуты молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане.
10:35
Психолог Дворкина рассказала, как войти в рабочий ритм после каникул
Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина дала советы, как организовать рабочий процесс после праздников.
10:34
Депутат Госдумы Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане.
10:28
ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке до 10,3% годовых
Банк ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотечным кредитам как для готового, так и строящегося жилья на 1 процентный пункт (п. п.) — до 10,3% годовых.
10:27
Пятерых граждан Киргизии задержали в Казахстане на фоне беспорядков
Пятерых граждан Киргизии задержали на фоне беспорядков в Казахстане. Об этом говорится в сообщении киргизского МИД.
10:23
В Нур-Султане найден мёртвым полковник КНБ Казахстана Ибраев
Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев найден мёртвым.
10:23
Посол России в Китае Денисов рассказал, почему страны пока не признали вакцины друг друга от COVID-19
Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, почему Москва и Пекин пока не признали вакцины и ковид-сертификаты друг друга.
10:17
В Казахстане более 1,5 тысячи человек привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП
В Казахстане более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения в стране.
10:15
Бывший премьер-министр Австралии отреагировал на победу Джоковича в суде
Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд отреагировал на победу первой ракетки мира Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы.
10:14
Число погибших силовиков в Казахстане возросло до 17
Число погибших в результате беспорядков силовиков в Казахстане увеличилось до 17, сообщил оперативный штаб при МВД страны.
10:08
Автоэксперт Канаев прокомментировал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал вступивший в России в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.
10:07
В Национальном рейтинговом агентстве дали прогноз по курсу рубля на 2022 год
Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет отметила, что, согласно базовому прогнозу, в 2022 году курс рубля будет находиться в диапазоне 73—76 рублей за доллар.
10:07
«Чемпионат»: бывший наставник «Норвич Сити» Фарк может возглавить «Краснодар»
Бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарк может возглавить «Краснодар».
10:04
Рябков назвал неприемлемыми условия США по восстановлению работы Совета Россия — НАТО
США хотят возобновить работу Совета Россия — НАТО на неприемлемых для России условиях, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
09:59
Посол России в КНР Денисов рассказал о планах повысить уровень товарооборота между странами
Посол России в Китае Андрей Денисов напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.
09:57
Президент Казахстана Токаев провёл заседание оперативного штаба
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министров внутренних дел и обороны.
09:55
Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности с Россией
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах по гарантиям безопасности с Москвой.
09:50
Игнатьев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: это унижает достоинство
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна — 2021».
09:46
Глава Департамента полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой
Начальник Департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов совершил самоубийство.
09:35
Суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича
Суд Австралии рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование его визы.
09:34
В ГКНБ Киргизии сообщили об освобождении музыканта Рузахунова в Казахстане
В Госкомитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобождён.
09:28
Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о стабилизации ситуации в стране
Ситуация в Казахстане находится под контролем, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.
09:19
Президент Киргизии Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск
Президент Киргизии Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
09:19
Ягудин оценил замену Коляды на Мозалёва на чемпионате Европы
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на замену Михаила Коляды на Андрея Мозалёва на чемпионате Европы.
09:15
Самолёты ВКС вывезли из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Всего самолётами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 россиянина, сообщает Минобороны.
09:09
В Казахстане сообщили о работе почти всех аэропортов страны в штатном режиме
Аэропорты в Казахстане работают в штатном режиме, кроме аэродромов Алма-Аты и Талдыкоргана. Об этом информирует Sputnik Казахстан со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
09:08
Хованцев объяснил шесть промахов Резцовой в гонке преследования
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил причину неудачной стрельбы Кристины Резцовой в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).