Guardian: «роковая ошибка» — крупнейшая гонка спортивных голубей в мире омрачена гибелью более десятка птиц

В преддверие международной гонки спортивных голубей Barcelona 2020 французский клуб, чьи подопечные должны были принять в ней участие, сообщил о гибели 11 птиц в ходе подготовки к соревнованию с подозрением на отравление, сообщает The Guardian. Тем не менее организаторы гонки заявили, что в столь непростой для вида спорта год не станут отменять марафон.

Международная гонка спортивных голубей Barcelona 2020, своего рода «Тур де Франс» среди гонок голубей, оказалась омрачена скандалом, после того как 11 французских птиц были найдены мёртвыми накануне соревнований, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, ещё у семи голубей также были признаки отравления, в связи с чем Club des Internationaux Français решили отказаться от участия в соревнованиях их двух тыс. птиц, опасаясь относительно безопасности и справедливости соревнования.

Трагедия произошла во французском Шеранге, где птицы остались на ночь, чтобы на их лапки были закреплены резиновые кольца, фиксирующие время, за которое голубь прошёл гонку. В понедельник утром добровольцы нашли несколько голубей мёртвыми.

В ходе вскрытия орнитологи обнаружили в кишках одного из голубей следы жидкого реагента, используемого для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue. Таким образом, они пришли к выводу, что жидкость попала в воду, которую пили птицы.

При этом один из организаторов гонки Люк де Гест отметил, что все опечалены трагедией, поэтому не собираются проводить расследование и искать того, кто именно дал птицам загрязнённую воду.

«Это три драмы в одной. Для животных. Для любителей французских голубей и для нас. Это худшее, что случилось с нами за более чем полувековую историю Barcelona», — приводит издание слова де Геста. Организатор турнира также отметил, что событие омрачило и без того непростой для данного вида спорта год в связи с пандемией коронавируса.

В письме членам французской делегации любителей голубей её глава Филипп Оден назвал инцидент «роковой ошибкой», добавив, что «расследование, проведённое в спешке, не принесёт никакой пользы».

Тем не менее организаторы гонки не намерены отменять её, учитывая, что остальные голуби уже готовы принять участие в соревновании. Таким образом, она пройдёт уже в субботу.

The Guardian напоминает, что в ежегодной гонке Barcelona участвуют почти 15 тыс. голубей. При этом турнир настолько известен и популярен среди любителей этих пернатых, что те птицы, кому прежде удавалось победить в нём были проданы на аукционе за €200 тыс.