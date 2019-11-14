Washington Post докладывает: в новозеландский конкурс «Птица года» русские не вмешались

Власти Новой Зеландии, занимающиеся сохранением видов, сообщили, что хоихо — или желтоглазый пингвин — одержал победу в популярном конкурсе «Птица года», опередив своего соперника какапо — или совиного попугая — в последнем туре голосования, пишет The Washington Post.

Тем не менее организаторам пришлось защищать чистоту соревнования, после того как информация о большом количестве российских голосов привела к возникновению слухов о возможном вмешательстве.

«Мы изучили IP-адреса и просканировали данные всех голосов, и с нашей точки зрения, всё выглядит довольно чисто», — заявила представитель новозеландской группы Forest and Bird Меган Хабшер.

«Конкурс открыт для кого угодно: люди из Британии, Австралии или России, которые хотят сюда присоединиться; мы им более чем рады», — добавила она.

По данным организаторов, всего проголосовать пытались 335 россиян. Однако это лишь малая часть от общего количества голосов: на Новую Зеландию пришлось более 16 тыс. голосов, на Австралию — 684, на Великобританию — 682 и на Соединённые Штаты — 563.

Чтобы мнения голосовавших учитывались во время финальной стадии соревнования, им нужно было зарегистрировать свой адрес электронной почты. Таким образом на конкурсе учитывались лишь 193 голоса из России.

Слухи о «российском вмешательстве», судя по всему, подогрел ироничный твит Forest and Bid, который в свою очередь привёл к не менее ироничным призывам назначить спецпрокурора для расследования этого дела.

Ранее организации, имеющие отношение к России, неоднократно обвинялись во вмешательстве в целый ряд международных мероприятий, среди которых особняком стоят президентские выборы в США 2016 года, напоминает The Washington Post.

В интервью Radio New Zealand Хабшер высказала мысль, что интерес россиян к соревнованию может быть вполне искренним. «Я говорила людям, что у нас и в России есть одни и те же птицы — многие новозеландские птицы мигрируют», — добавила она.

Конкурс «Птица года» проводится с 2005 года, и его история знает несколько попыток вмешательства. В прошлом году определённое количество сфальсифицированных голосов, отданных в пользу новозеландского баклана, удалось отследить до Австралии. Люди воспринимают это мероприятие настолько серьёзно, что сторонники разных птиц даже устанавливают рекламные плакаты.

Само соревнование призвано привлечь внимание к автохтонным новозеландским видам птиц. Нынешний победитель хоихо — это первый в истории пингвин, который сумел одержать на конкурсе верх. При этом этот вид находится под угрозой: по данным Forest and Bird, на материковой Новой Зеландии насчитывается всего лишь 225 пар этих особей.