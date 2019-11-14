Washington Post докладывает: в новозеландский конкурс «Птица года» русские не вмешались

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Обозреватель Nation: у Америки гораздо больше зарубежных баз, чем она утверждает Nation
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СМИ: В Москве был убит трёхкратный чемпиона по тайскому боксу Болян
Трёхкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит на юго-западе Москвы.
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Алдонин: непоследовательные ошибки судей вызывают много вопросов
Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин высказал мнение о судействе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Названа причина крушения Boeing в Казани в 2013 году
Следственный комитет России завершил расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года, в результате которого погибли 50 человек, и назвал причину инцидента.
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Алдонин: мне кажется, у Гончаренко «накипело»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
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Алдонин пожелал сборной России качественно сыграть с Бельгией в отборе на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
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В корпусе колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, не было металлодетектора
В Благовещенске в корпусе колледжа, где студент устроил стрельбу, не было металлодетектора. Об этом заявил руководитель регионального управления СК Станислав Белянский.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как в Забайкалье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли семь человек.
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Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ
«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СК рассказал о допросе сотрудников и студентов колледжа Благовещенска
Сотрудники Следственного комитета проводят допрос студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске после произошедшей там стрельбы.
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«Нью-Джерси» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ, Гусев и Зайцев набрали по одному очку
«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза. Напротив, по его мнению, Москва является стратегической проблемой для ЕС.
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Буллит Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флаейрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Банки предостерегли россиян о новом способе мошенничества с картами
Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.
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RT провёл стрим «Светлые лица протеста» с участием Рябцевой и Серуканова
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Светлые лица протеста».
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Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Появилось видео с места стрельбы в строительном колледже в Благовещенске.
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Глава СК направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики СК.
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ФСБ раскрыла данные о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях, которые были совершены эстонскими карателями в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.
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МВД изъяло оружие и боеприпасы у жителя подмосковного Жуковского
Сотрудники ГУ МВД России по Московской области изъяли у жителя подмосковного Жуковского оружие и более 1 тыс. патронов различного калибра.
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Власти рассказали о системе охраны в колледже Благовещенска
Корпус колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, был подключён к системе охраны, она была исправна в начале учебного года.
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших в Благовещенске
Власти Амурской области окажут необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже. Об этом заявил глава региона Василий Орлов.
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СК начал проверку после ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае
Следственный комитет начал проверку после ДТП в Забайкалье, где при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками погибли семь человек.
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В Благовещенске собирают экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже
Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию после стрельбы в одном из колледжей города. Об этом сообщила её пресс-секретарь Екатерина Касимова.
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Пострадавшие при стрельбе в Благовещенске получили несколько ранений
Представитель регионального Минздрава рассказал о состоянии пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске.
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В МВД рассказали о перестрелке с открывшим огонь в Благовещенске
Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске при задержании стрелял в полицейских, они открыли ответный огонь, сообщила пресс-служба Управления МВД по Амурской области.
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СК возбудил дело по факту стрельбы в колледже Благовещенска
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске. Как сообщают следователи, преступление совершил 19-летний учащийся заведения.
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Названа предполагаемая причина стрельбы в Благовещенске
УМВД России по Амурской области сообщило, что причиной стрельбы в колледже в Благовещенске, предположительно, стал конфликт между сверстниками.
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В России предложили запретить должникам участие в выборах
Президент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо (копия есть в распоряжении RT) в ЦИК с предложением запретить участвовать в выборах кандидатам, которых ищут судебные приставы.
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В России могут ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов
Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение вопрос об ужесточении ответственности за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия, сообщают «Известия».
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МВД сообщило о двух погибших в результате стрельбы в Благовещенске
УМВД России по Амурской области сообщило, что в результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли два человека, ещё трое пострадали.
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В Москве 14 ноября ожидается до +6 °С
В Москве в четверг, 14 ноября, ожидается до +6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В России предложили создать «цифровые классы» для учителей информатики
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков обратился к министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением создать в России «цифровые классы» для преподавателей информатики.
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В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погиб один человек
В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске один человек погиб, ещё трое пострадали.
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Колумбия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Правительство Колумбии признаёт сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом сообщает колумбийский МИД в Twitter.
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Эрдоган не исключил закупок ЗРК Patriot у США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что Анкара рассмотрит варианты покупки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при поступлении выгодного предложения.
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МЧС России отправило колонну с гуманитарным грузом для детей Донбасса
МЧС России отправило очередную колонну с гуманитарной помощью для детей Донбасса. Уточняется, что спасатели доставят более 600 тонн гуманитарного груза.
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Путин сообщил о росте инвестиционной привлекательности России
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал о росте инвестиционной привлекательности России со стороны зарубежных инвесторов.
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В Забайкальском крае в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек
В результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовыми автомобилями в Забайкальском крае погибли шесть человек, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.
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Трамп назвал дату публикации содержания второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп намерен опубликовать стенограмму второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг, 14 ноября.
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Адвокат сообщил, что дело главы ростовского главка ФСИН засекречено
Адвокат начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева Александр Заманский заявил, что дело его подзащитного засекречено и не связано с коррупцией.
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В турецком Минфине заявили о плодотворных переговорах в Вашингтоне
Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил о плодотворных переговорах между американской и турецкой делегациями в Вашингтоне.
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Пожар в цехе по переработке нефтепродуктов под Самарой ликвидирован
ГУ МЧС России по Самарской области сообщило, что пожар в цехе по переработке нефтепродуктов на площади 420 кв. м ликвидирован.
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Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
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Туск не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России, как этого хотел французский лидер Эммануэль Макрон.
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Врио президента Боливии назначила главнокомандующего армией
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила Карлоса Орельяну Сентельяса главнокомандующим вооружёнными силами страны.
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Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором глава Белого дома призывал турецкого лидера «не валять дурака».
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В цехе по переработке нефтепродуктов под Самарой произошёл пожар
ГУ МЧС по Самарской области сообщило, что в селе Нижнее Санчелеево произошёл пожар в цехе по переработке нефтепродуктов.
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Червиченко: ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном сценарии развития ситуации вокруг финансовых сложностей «Ростова».
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Путин: в мире широко применяются методы недобросовестной конкуренции
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС заявил, что в мире широкое применение находят методы недобросовестной конкуренции и протекционизма.