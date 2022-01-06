Политолог: Путин намерен восстановить империю, но действует рационально

Владимир Путин не первый российский лидер, кто говорит, что украинцы и русские — один народ, отмечает политолог Джеймс Шерр в интервью L'Express. В его мышлении гораздо больше имперского подхода, чем советского. Но он действует рационально, поэтому если поймёт, что вернуть Украину под своё крыло военными методами не получится, то перейдёт к другим способам и войны не будет, считает эксперт.

Кремль не позволит переговорам с США длиться вечно, если увидит, что они ни к чему не ведут, отметил в общении с журналистом L'Express политолог Джеймс Шерр. По его словам, в таком случае вероятность, что Россия перейдёт в нападение, весьма высока. Он отмечает, что если российские власти придерживаются мнения, что с помощью военной силы можно разломать Украину, парализовать и дестабилизировать Запад, при этом не подвергая Россию большому риску, то их ничто не сможет остановить. Так что либо Запад согласится с большей частью требований России, либо нападение становится практически неизбежным, думает политолог.

Владимир Путин cчитает украинцев и русских одним народом. Но Джеймс Шерр отмечает, что он не первый из российских лидеров, кто говорит об их общей истории. Так, Екатерина Великая, по его словам, запустила кампанию «Новороссия», чтобы «искоренить память» украинцев. Продолжили эту политику Николай I и Александр II. Так что Путин — наследник этой традиции и верит в это со всей страстью, отмечает эксперт. Путин обвиняет большевиков в том, что это они создали Украину. Хотя он сам — наследник Советского Союза, но его концепция не советская, он хочет восстановить царскую империю.

При этом в той же статье Путин пишет, что Украина должна сохранить свою независимость только в «сотрудничестве» с Россией. Путину нужен не Донбасс, ему нужна вся Украина. И если он её получит, то сохранит в ней все атрибуты суверенитета, вот только они будут лишены своей сути. Идея русской цивилизации выходит за границы России, но она заложена в концепцию российского государства.

Путин считает угрозой России присутствие Запада в этом пространстве и привитие ему западных черт. В этом контексте он найдёт любую причину для нападения, если посчитает, что условия для атаки подходящие. Поэтому стараться не давать ему для этого повода — напрасная трата времени, по словам политолога. Единственная альтернатива — сдерживание.

Экономические санкции Путину, конечно, не нравятся, и действующие санкции приносят вред. Но тем не менее их можно вынести. Джо Байден обещает новые санкции, но они будут, скорее всего, либо такими же, либо они нереалистичны — например, отключить Россию от системы международных платежей Swift. Когда Вашингтон говорит, что будет действовать совместно с европейскими государствами, это лишь делает его угрозы слабее, учитывая разногласия европейцев. Но главный вопрос, по словам эксперта, заключается в том, верит ли Путин этим угрозам.

Единственное, что занимает внимание Кремля, — угроза США нарастить военные силы в Центральной и Восточной Европе и заниматься перевооружением Украины. «Если санкции можно использовать как оружие, то и оружие можно тоже использовать как оружие», — напоминает эксперт.

В 2014 году предупреждения Обамы не смогли помешать присоединению Крыма к России. Но если у Обамы на тот момент было мало доверия, то Байден пришёл с большим капиталом, но испортил его несколькими неверными шагами. Если Кремль говорит жёстко и чётко, то Вашингтон взял на вооружение гибкую и уклончивую риторику. По мнению политолога, Белый дом не понимает своего противника, поэтому мало какие его заявления впечатляют Путина и достигают своей цели.

Россия может легко сокрушить Украину военными методами, но ей нужна нейтральная и подчинённая Украина, а также то, чтобы Запад был разделён на части и не мог обеспечивать полноценного сдерживания. Главный вопрос в том, за какое время произойдёт нападение: если война затянется, то ситуация может стать слишком рискованной для России, поскольку будут мобилизованы внутренние силы сопротивления украинцев.

«Путин, как обычно, играет в хорошо просчитанную игру», — отмечает Джеймс Шерр. По его словам, Путина раздражает, что война в Донбассе за семь лет не дестабилизировала Украину, что Заленский оказался не тем клоуном, каким он его представлял, что Запад Украину не бросил. Но при этом Путин остаётся сугубо рациональным лидером, поэтому, если он поймёт, что у него нет средств достичь искомой цели за приемлемую цену, он продолжит борьбу иными методами, но войны не произойдёт, отмечает эксперт в интервью L'Express.