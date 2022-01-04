CNN: 2022 год станет для Европы решающим — но Брюссель далёк от оптимизма

2022 год станет для ЕС решающим в том смысле, что ему предстоит решить ряд сложнейших внутренних и внешнеполитических проблем — и успех или провал в этом деле определит его роль на мировой арене, пишет CNN. Тем не менее в Брюсселе на этот счёт настроены совсем не оптимистично из-за того, что различные члены ЕС способны саботировать инициативы центра, а сам блок исторически плохо умеет справляться с несколькими кризисами одновременно.

В 2022 году Европейскому союзу придётся столкнуться с рядом сложнейших вызовов, если он, конечно, хочет когда-нибудь стать реальной силой на геополитической арене, притом что именно к этому статусу так стремятся его лидеры, пишет CNN.

Пандемия COVID-19 отодвинула дело создания более активной объединённой Европы на второй план. Между тем во время пандемии блоку пришлось иметь дело также и с множеством проблем в плане глобальной политики. Более того, эти проблемы будут только усугубляться, если Брюссель и члены ЕС не предпримут немедленных действий.

Вне зависимости от того, идёт ли речь о миграционном кризисе на границе с Белоруссией, наращивании российской военной группировки на украинской границе, конфронтационных действиях таких членов блока, как Литва и Эстония, или торговых угрозах Китая, ЕС остро нуждается в стратегии взаимодействия с внешним миром. При этом эту стратегию он должен выработать раньше, чем все эти гибридные угрозы сокрушат и ослабят союз.

Еврокомиссия выдвинула на этот счёт ряд смелых инициатив, которые теоретически могут каким-то образом дать ответ на эти вызовы.

В частности, что касается «российской агрессии» и других проблем военного характера, ЕС предложил создать подразделения оперативного развёртывания под конкретные задачи, что снизит зависимость континента от НАТО и США в плане обороны.

На китайском же направлении Брюссель пытается дать отпор мощной глобальной инфраструктурной инициативе Пекина, предлагая альтернативные варианты инвестиций. В то же время последние несколько лет ЕС, подобно канатоходцу, пытается балансировать между экономическим партнёрством с Китаем и союзническими обязательствами перед США.

Эра Трампа во многом заставила Европу осознать, что она больше не может полностью полагаться на Америку, как на надёжного союзника. При этом, как, возможно, наивно надеялся Брюссель, он мог уравновесить отношения с Китаем и США и пережить столкновение этих держав.

Большинство европейских чиновников согласны с тем, что проблемы, стоящие перед ЕС, надо решать, однако эта задача для блока, который состоит из 27 стран, выглядит исключительно сложной.

«Учитывая, что большинство важных решений ЕС принимает, исходя из одобрения абсолютного большинства своих членов, последние всегда очень неохотно отказывались от своего права вето на внешнеполитическом фронте», — отметил профессор Университета Ратгерса Даниэль Келемен.

Следовательно, курс общей внешней политики ЕС определяется отдельными членами союза, которые обладают правом вето. Иными словами, такие строптивые державы, как Венгрия и Польша, вполне способны вставить палки в колёса ЕС в отместку за угрозы Брюсселя перерезать им финансирование или лишить права голоса.

По словам Келемена, всё это превращается для Брюсселя в очередную головную боль, поскольку такие конкуренты ЕС, как Россия и Китай, могут «вести дела напрямую с национальными правительствами, в результате чего те, по сути, играют роль троянского коня внутри ЕС».

Однако проблемы ЕС в области внешней политики куда серьёзнее разногласий между членами блока. «Нынешняя фундаментальная структура ЕС мешает нам в решении кризисов», — сообщила нидерландский депутат Софи инт Велд.

Между тем в деле разрешения кризисов время работает против Европы — и её противники это понимают.

«Сейчас в одно и то же время происходит много событий, а ЕС исторически довольно плохо умеет одновременно разрешать несколько кризисов», — считает директор Немецкого совета по международным отношениям Кэтрин Клувер Эшбрук.

«Одна проблема очень быстро накладывается на другую: нити миграционного кризиса на белорусской границе и напряжённости на Украине ведут в Москву, что играет Путину на руку в любом диалоге, — добавила она. — Нетрудно догадаться, как может усугубиться ситуация, если Китай и Россия решат координировать свои действия».

«Итак, принимая во внимание все эти препятствия, как могут выглядеть дальнейшие шаги?» — задаётся вопросом CNN.

Один высокопоставленный европейский дипломат отметил, что в Брюсселе никакого оптимизма на этот счёт не испытывают: «Мы давным-давно осознали суть проблем, как внутренних, так и внешних. И эти проблемы только усугубились: Россия и Китай стали действовать более напористо; США превратились в менее предсказуемого союзника, а в блоке появилось больше распрей. В то же время наша роль на мировой арене всё уменьшается и уменьшается».

По его словам, как Брюссель, так и члены ЕС могут начать активнее действовать, только если на промежуточных выборах в США появится реальная перспектива возвращения Дональда Трампа или какой-то похожей фигуры в Белый дом или же если Россия начнёт действовать более агрессивно.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что любые радикальные перемены приведут к тому, что ЕС получит больше полномочий.

На согласование подобных моментов между разными государствами уйдёт очень много времени. Однако в том случае, если коронавирус станет несколько менее злободневной темой, то 2022 год может дать представление о том, какого прогресса реально добиться на этом поприще в ближайшие годы.

Кроме того, необходимо следить и за тем, как Брюссель будет реагировать на враждебность, исходящую со стороны Белоруссии, России, Китая или даже США.

На кону сейчас стоит очень многое — причём эти ставки даже больше, чем полагают многие в Брюсселе. Вместе с тем в 2022 году у Европы есть шанс наконец превратиться в крупного игрока на мировой арене, который будет отстаивать западные ценности и принцип верховенства права. Провал же на этом фронте практически наверняка приведёт к тому, что те, кто выступает против этих ценностей, будут всё так же идти туда, откуда нет возврата, подытоживает CNN.