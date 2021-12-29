CNBC: «легче становится на душе» — в США посттравматическое расстройство лечат пчеловодством

Многие американские ветераны, зачастую страдающие от посттравматического синдрома той или иной тяжести, нашли спасение в уходе за пчёлами на пасеке, что успокаивает их и помогает жить текущим моментом, передаёт CNBC. Как отмечает канал, хотя учёные до сих пор не раскрыли причины этого феномена, дело может быть в том, что от солдат в этом деле требуется полная самоотдача и сосредоточенность.

Крис Джонсон променял свою военную форму на костюм пасечника. Этот 25-летний мужчина отслужил три с половиной года в Армии США. За это время он также успел один раз побывать в командировке в Афганистане. Теперь же он вернулся в Неваду, где его ждала новая битва — но совсем иного рода.

КРИС ДЖОНСОН, ветеран-армеец: Буквально недавно услышал об этом в соцсетях. Знаете, друг недавно умер… Простите, мне трудно говорить… очень сильный удар был. Думалось, что на его месте мог оказаться и я, если бы не нашёл эту программу.

Называется программа Bees4vets — «Пчёлы за ветеранов». Создали её Джинджер и Дэн Фенвик, чтобы научить ветеранов, как управляться с этими крошечными опылителями. Для этого требуется внимание и самоотдача притом, что этот процесс способен смягчать симптомы, связанные с посттравматическим стрессом.

ДЖИНЖДЕР ФЕНВИК, основательница Bees4vets: Вы можете прийти на эту пасеку разбитыми, раздражёнными, в депрессии, с тяжкими мыслями на душе. И девушки здесь — потому что у нас здесь работают в основном девушки — заставят вас жить моментом.

С 2018 года Фенвики успели поработать более чем с двадцатью учениками, вроде Марка Ларсона — бывшего морпеха, страдающего нарколепсией.

МАРК ЛАРСОН, ветеран-морпех: Слушать, как раздражённо или сердито они жужжат и пытаться их успокоить… От твоих собственных попыток их успокоить легче становится на душе.

… а также появляется чувство цели. Эта группа присматривает за 36 действующими ульями, или более чем двумя миллионами пчёл — что новичков может немного напугать.

ДЭН ФЕНВИК, президент Bees4vets: Некоторые из тех, кто приходит сюда сначала ведут себя скованно, напряжённо, но, когда они начинают работать с пчёлами, они расслабляются. В это трудно поверить, потому что ты работаешь с коробом, набитым насекомыми, которые вполне могут ужалить.

Несмотря на эту жалящую угрозу, Лиза Мейз, которая только начала учёбу, говорит, что её уже затянуло.

ЛИЗА МЕЙЗ, пожарный в отставке: Меня уже затянуло, я уже решила куда поставить ульи. Сделаем отличную пчелиную ферму.

Исследователи пока не знают, почему работа на пасеке помогает в борьбе с симптомами посттравматического расстройства, однако метод этот далеко не нов: более того, солдат, возвращающихся домой с Первой мировой, подталкивали к подобному времяпрепровождению. Похоже, они уже тогда что-то знали. Вам слово.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.