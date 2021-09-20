Times: разъярённые пчёлы насмерть искусали десятки редких пингвинов в ЮАР

Укусы пчёл стали причиной гибели десятков редких африканских пингвинов, останки которых были найдены на побережье в ЮАР. Позднее там же было обнаружено и множество мёртвых медоносных пчёл. Как пояснили эксперты, потревоженные пчёлы обычно начинают атаковать и жалить других животных в глаза и другие мягкие ткани — а поскольку пингвины не могут быстро передвигаться, то им не удаётся спастись бегством, сообщает The Times.

Десятки тушек мёртвых африканских пингвинов были обнаружены на пляже Боулдерс поблизости от Кейптауна, где располагается одна из самых известных колоний этого исчезающего вида птиц. И учёные не сразу смогли разгадать, что причиной их смерти стали пчёлы, поскольку погибшие пингвины внешне выглядели абсолютно здоровыми, пишет The Times.



На данный момент было обнаружено уже 63 мёртвых пингвина. Сначала эксперты предполагали, что птицы чем-то отравились, поскольку на их телах не было никаких следов нападения хищников. Однако никакие токсины тоже не были обнаружены, сообщается в статье. И лишь после тщательного обследования при вскрытии учёные смогли заметить крошечные пчелиные укусы, которые и привели к массовой гибели редких птиц.



Они были такие маленькие, что пропустить их было очень легко, пояснил ветеринар Дэвид Робертс из Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц (Sanccob), который осматривал тушки пингвинов. «Затем мы снова проверили другие тела и обнаружили, что почти у всех птиц вокруг глаз остались жала. У некоторых мы обнаружили более 20 укусов», — рассказал он в беседе с журналистами.



Выяснилось, что их атаковали рои пчёл, которые целились пингвинам в глаза. При повторном осмотре пляжа, где нашли погибших пингвинов, Робертс и другие эксперты обнаружили там и большое количество мёртвых медоносных пчёл, которые издавна обитают в южноафриканских провинциях Восточный и Западный Кейп.

Африканские пингвины — это один из самых маленьких видов пингвинов, которые размножаются только в Южной Африке и соседней Намибии. Каждая птица имеет уникальный узор из чёрных пятен на белой груди. На популярном телеканале Netflix недавно вышел в эфир сериал из восьми частей под названием Penguin Town («Город пингвинов»), где показано, как эти птицы ищут себе пару, еду и убежище, пишет The Times.



При этом ещё в начале ХХ века в природе их насчитывалось не менее 1,5 млн особей. Но сейчас, по последним подсчётам, осталось лишь около 2% от этой популяции — примерно 13 300 пар в Южной Африке и еще около 5500 в Намибии.



Такое резкое сокращение численности африканских пингвинов объясняется чрезмерно активным выловом рыбы, отмечается в статье. Это привело к резкому сокращению поголовья сардин и анчоусов, на которых пингвины обычно охотятся у юго-западного побережья Африки.



Пляж Боулдерс в ЮАР является частью национального парка Тейбл Маунтин — и традиционным прибежищем для 1000 пар африканских пингвинов на период размножения, которые выводят потомство в защищённой бухте залива Фолс-Бей. И внезапная смерть 63 здоровых взрослых пингвинов представляет угрозу для сохранения этого вида, который уже классифицируется как «находящийся под угрозой исчезновения», предупреждают экологи.



По их оценкам, уже к 2035 году данный вид будет находиться на пути к «функциональному исчезновению», если сокращение популяции этих пингвинов продолжится. По мнению Дженни Куллинан из Африканского института диких пчёл, спровоцировать такую серьёзную атаку на пингвинов могло намеренное или случайное вторжение в местную колонию пчёл. При этом уже с первым укусом пчела выпускает «феромон тревоги», который привлекает других, чтобы они присоединились к атаке.



По словам Куллинан, медоносные пчёлы очень активно защищают своё потомство и места обитания и в случае любого чужеродного вторжения в их пределы ищут ближайшую цель, чтобы атаковать. «Мы довольно часто наблюдаем ужаленных цыплят, лошадей или собак, причём пчёлы всегда выбирают мягкие ткани, в случае пингвинов — их глаза и ласты», — пояснила она. А поскольку пингвины не способны очень быстро передвигаться, то и не смогли убежать.