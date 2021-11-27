Die Welt: коалиционный договор новых властей Германии обещает ужесточение конфронтации с Россией и Китаем

Текст коалиционного договора новых властей Германии местами очень расплывчатый, но всё же ряд закреплённых в нём условий дают понять, что Берлин собирается идти курсом ужесточения конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, пишет Die Welt. Об этом свидетельствует не только характерная лексика, как, например, словосочетание «системный противник», но и конкретные меры, касающиеся «Северного потока — 2» и наращивания вооружения, объясняет немецкое издание.

В некоторых пунктах, касающихся политики безопасности и внешней политики, текст коалиционного договора новых властей Германии довольно расплывчатый и оставляет пространство для интерпретации, пишет Die Welt. Но ряд закреплённых в документе условий явно свидетельствует об ужесточении конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, а также о том, что в будущем Берлин не будет столь сдержанным в наращивании вооружения.

В договоре глава о России начинается с предложения, которое звучит очень эмоционально: «Немецко-российские отношения глубоки и разнообразны. К тому же Россия — важный международный игрок». И уже только потом озвучиваются упрёки в нарушении Кремлём прав человека и проведении политики экспансии. Но в целом это часть документа напоминает политику «и нашим и вашим», характерную для периода правления уходящего канцлера Ангелы Меркель

В случае с Китаем дела обстоят лучше, продолжает Die Welt. Пекин в договоре называют «партнёром, конкурентном и системным противником». К слову, последнее словосочетание Меркель никогда не употребляла. К тому же будущие власти Германии договорились о том, что будут координировать свою политику в отношении Китая вместе с США, что означает обострение конфронтации в отношениях с Поднебесной. Впрочем, политики пока что не делали никаких заявлений, свидетельствующих о полном отказе от той двойственной политики «критики и бизнеса», которую германия проводила до сих пор.

В том, что касается «Северного потока — 2», немецкие власти демонстрируют большую решительность. Социал-демократическая партия Германии поддерживает проект, Свободная демократическая партия выступает за его отмену, зелёные тоже, но приводят против него уже не политические, а юридические аргументы. Сам газопровод в договоре нигде конкретно не упоминается, но в нём говорится, что все национальные энергетические проекты должны быть приведены в соответствие с европейским правом.

Это означает, что у «Газпрома» возникнут проблемы, ведь по законам ЕС одна и та же компания не может быть одновременно и оператором трубопровода и поставщиком по нему голубого топлива. Может так сложиться, что судьба проекта будет решаться в Брюсселе и это станет его медленным концом, объясняет немецкое издание.

Достаточно чётко новые власти Германии установили приоритеты будущей политики безопасности: коалиция выступает сохранение и модернизацию системы совместного использования ядерного оружия НАТО. В договоре партии её открыто не поддерживают, но говорят о необходимости обзавестись новыми бомбардировщиками для обеспечения её работы и «разумного и добросовестного» использования. В документе говорится: «До тех пор, пока ядерное оружие играет роль в стратегических концепциях НАТО, Германия заинтересована в том, чтобы принимать участие в стратегических дискуссиях и процессах планирования».

Также новые немецкие власти решили, что бундесвер необходимо обеспечить боевыми дронами. По их мнению, политика безопасности должна быть направлена на предотвращение кризисов и многостороннее согласование операций за рубежом. И они должны проводиться и дальше, несмотря на провал в Афганистане, убеждены партнёры по коалиции.

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен раскритиковал этот договор. По его словам, это документ в поддержку «наращивания вооружения и дальнейшем милитаризации внешней политики Германии», что увеличивает риск войны. Он напомнил, что в ходе предвыборной борьбы зелёные обещали, что не будет никаких боевых дронов и увеличения военных расходов. Все же эти вещи прописаны в соглашении. К тому же ранее все партии, входящие в коалицию, договорились о выводе американского ядерного оружия из Германии. Теперь же об этом и речи нет. Напротив, власти планируют обзавестись новыми бомбардировщиками. Это «обман избирателей», убеждён Дагделен.