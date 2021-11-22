Independent: «он слишком много ел» — в Китае прожорливому стримеру запретили пользоваться шведским столом

В китайском городе Чанша местный ресторан запретил фуд-стримеру пользоваться шведским столом из-за того, что тот слишком много ел, пишет The Independent. Владелец заведения заявил, что каждый визит стримера обходился ему в несколько сотен юаней.
В Китае ресторан запретил фуд-стримеру пользоваться шведским столом за то, что он слишком много ел, пишет The Independent.
Этот человек, известный лишь как господин Кан, сообщил одному из местных СМИ, что ему было запрещено посещать Handadi Barbecue в городе Чанша после нескольких визитов в это заведение.
Во время одного из таких посещений, по словам Кана, он съел 1,5 кг свиных ножек. В другой раз стример съел от 3,5 до 4 кг креветок.
По словам стримера, ресторан дискриминирует клиентов, которые умеют много есть.
«В этом моя вина?» — спросил Кан, добавив, что в этом заведении он всегда доедал всё до конца.
Однако владелец ресторана заявил, что терял по несколько сотен юаней каждый раз, когда Кан у него ел.
«Даже когда он пьёт соевое молоко, он может выпить 20 или 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки, он съедает весь поднос. Что касается креветок, люди обычно берут их щипцами, а он использует поднос, чтобы всё унести», — сказал владелец ресторана.
Он также добавил, что теперь внесёт в чёрный список не только Кана, но и всех фуд-стримеров.
Его решение вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.
В то время как некоторые пользователи заявили, что ресторан не должен рекламировать шведский стол, если заведение не может себе этого позволить, другие выразили сочувствие владельцу, пишет The Independent.
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