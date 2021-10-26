Independent: изменение климата грозит остановить производство виски в Шотландии к 2080 году

Производство шотландского виски может прекратиться уже к 2080 году из-за глобального потепления, пишет The Independent со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона. Однако даже если производство скотча просто сократится, ожидается, что климатические изменения повлияют на вкус напитка.

Изменения климата, вызванные глобальным потеплением, могут привести к сокращению или вовсе прекратить производство виски на ряде винокурен Шотландии в ближайшие 60 лет, сообщает The Independent.

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что надвигающаяся жара и засуха, вызванные климатическими изменениями, могут повлиять на воду, ячмень и дрожжи, необходимые для производства скотча.

Так, предполагается, что к 2080-м годам в Шотландии интенсивные и длительные засухи приведут к сокращению и перебоям в подаче воды в некоторых районах. Заводы по производству виски используют около 61 млрд литров воды в год, при этом для производства одного литра виски требуется 46,9 литра воды. Это означает, что засуха заставит некоторые заводы «сократить или остановить производство».

Отчёт основан на данных о засухе лета 2018 года, когда половина винокурен острова Айлей, а также несколько винокурен в Пертшире были вынуждены остановить производство. В том же году компания по производству виски Glenfarclas сообщила, что из-за жары прекратила производство на целый месяц.

Исследователи также обнаружили, что жара 2018 года привела к снижению производства ярового ячменя в Великобритании на 7,9%, что привело к серьёзному увеличению стоимости урожая. Подобный рост цен, отмечает издание, может увеличить расходы шотландской индустрии по производству виски примерно на £27 млн, поскольку для производства требуется около 800 тыс. тонн ярового ячменя в год.

Кроме того, в Университетском колледже Лондона предрекли изменение вкуса виски к 2080 году, так как этапы его производства разработаны с учётом умеренного морского климата Шотландии. Ожидается, что рост температуры воздуха и воды может привести к неэффективному охлаждению напитка на традиционных винокурнях, что создаст проблемы для сохранения его консистенции и качества.

Как напоминает The Independent, в январе Ассоциация шотландского виски представила стратегию устойчивого развития, которая обязывает сектор достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году и снизить воздействие производства скотча на окружающую среду. Таким образом, ассоциация рассчитывает достичь нулевого уровня выбросов при производстве шотландского виски на пять лет раньше правительства Шотландии, которое планирует добиться углеродной нейтральности к 2045 году. Кроме того, предполагается, что к 2025 году вся новая упаковка продукции станет многоразовой и перерабатываемой.