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Independent: изменение климата грозит остановить производство виски в Шотландии к 2080 году

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Производство шотландского виски может прекратиться уже к 2080 году из-за глобального потепления, пишет The Independent со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона. Однако даже если производство скотча просто сократится, ожидается, что климатические изменения повлияют на вкус напитка.
Independent: изменение климата грозит остановить производство виски в Шотландии к 2080 году
Reuters

Изменения климата, вызванные глобальным потеплением, могут привести к сокращению или вовсе прекратить производство виски на ряде винокурен Шотландии в ближайшие 60 лет, сообщает The Independent. 

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что надвигающаяся жара и засуха, вызванные климатическими изменениями, могут повлиять на воду, ячмень и дрожжи, необходимые для производства скотча.
 
Так, предполагается, что к 2080-м годам в Шотландии интенсивные и длительные засухи приведут к сокращению и перебоям в подаче воды в некоторых районах. Заводы по производству виски используют около 61 млрд литров воды в год, при этом для производства одного литра виски требуется 46,9 литра воды. Это означает, что засуха заставит некоторые заводы «сократить или остановить производство».
 
Отчёт основан на данных о засухе лета 2018 года, когда половина винокурен острова Айлей, а также несколько винокурен в Пертшире были вынуждены остановить производство. В том же году компания по производству виски Glenfarclas сообщила, что из-за жары прекратила производство на целый месяц.
 
Исследователи также обнаружили, что жара 2018 года привела к снижению производства ярового ячменя в Великобритании на 7,9%, что привело к серьёзному увеличению стоимости урожая. Подобный рост цен, отмечает издание, может увеличить расходы шотландской индустрии по производству виски примерно на £27 млн, поскольку для производства требуется около 800 тыс. тонн ярового ячменя в год.
 
Кроме того, в Университетском колледже Лондона предрекли изменение вкуса виски к 2080 году, так как этапы его производства разработаны с учётом умеренного морского климата Шотландии. Ожидается, что рост температуры воздуха и воды может привести к неэффективному охлаждению напитка на традиционных винокурнях, что создаст проблемы для сохранения его консистенции и качества.
 
Как напоминает The Independent, в январе Ассоциация шотландского виски представила стратегию устойчивого развития, которая обязывает сектор достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году и снизить воздействие производства скотча на окружающую среду. Таким образом, ассоциация рассчитывает достичь нулевого уровня выбросов при производстве шотландского виски на пять лет раньше правительства Шотландии, которое планирует добиться углеродной нейтральности к 2045 году. Кроме того, предполагается, что к 2025 году вся новая упаковка продукции станет многоразовой и перерабатываемой.
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источник
Independent Великобритания Европа
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