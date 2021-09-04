Daily Mail: Лондон намерен найти злоумышленников, стоящих за утечкой планов на случай смерти королевы
В Великобритании начались поиски источников утечки секретных планов касательно действий на случай смерти королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail. По словам сотрудников британского правительства, публикация плана «Операция Лондонский мост» была «беспокоящей, ненужной и расстраивающей».
Ссылки по теме
-
«Операция Лондонский мост» — Times о секретном протоколе действий в случае смерти 95-летней королевы
-
DT: глоток свежего воздуха — Елизавета II посетит климатический саммит после долгого перерыва
-
SRF: Елизавета II оградила свои земли от суровых экологических норм через лазейку в законе
-
Guardian: символы колониального прошлого — в Канаде обрушили статуи королевы Виктории и Елизаветы II