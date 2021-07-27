Die Welt: сначала Крым, потом переговоры — глава МИД Литвы о перспективах диалога с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведёт против Европы гибридную войну, используя миграцию в качестве оружия, и любые переговоры с ним бесполезны, заявил в интервью Die Welt глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. При этом Кремль в курсе происходящего, убеждён он. Поэтому думать о диалоге с Москвой пока что тоже рано: «Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить».

Нынешний миграционный кризис на границе с Белоруссией не завершился, заявил в интервью Die Welt глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, режим в Минске может каждую неделю перевозить в соседнюю страну около 6000 мигрантов с Ближнего Востока или из Африки. Латвийское общество от этого очень сильно страдает, ведь в расчёте на душу населения им приходится принимать больше беженцев, чем Италии или Греции.

И в решении этой проблемы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не помогут, убеждён он: «Если мы откроем каналы для переговоров, мы окажемся в слабой позиции. Если миграционная ситуация в Литве вновь обострится, Европе нужно принять новые, более жёсткие санкции против Белоруссии. Я уже предлагал это в совете. Это не миграционный кризис. Против нас ведётся гибридная война».

В том, что он делает, Лукашенко берёт пример с главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжает Ландсбергис. Впрочем, мигрантов у Анкары гораздо больше. Минск же создаёт искусственный маршрут, пояснил дипломат: «Но да, обе страны объединяет то, что они не боятся использовать миграцию как оружие». Более того, по его словам, белорусские власти на этом даже наживается: «Это выгодный бизнес. К тому же этот маршрут привлекателен для мигрантов, так как он безопасен. Он ни в какое сравнение не идёт с маршрутом через Средиземное море, где многие люди тонут». При этом бегут они не в Литву, а в ФРГ, отметил министр: «Некоторые, когда их ловят наши пограничные службы, думают, что пересекли границу с Германией».

Чтобы справиться с кризисом, европейцы должны объединить усилия с целью «разрушить контрабандистскую сеть Лукашенко». Если этого не сделать, ничего не изменится, подчеркивает Ландсбергис: «К тому же всех мигрантов нужно как можно скорее вернуть в их родные страны. Только так мы сможем показать, что незаконные поездки в Европу того не стоят, и они передумают в них отправляться».

Глава МИД Литвы также убеждён, что Кремль в курсе происходящего, ведь Лукашенко и российский президент Владимир Путин «не случайно очень часто встречаются». По мнению дипломата, прежде чем говорить о саммите Россия — ЕС, нужно сформулировать единое послание президенту России: «С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить».

Ландсбергиса также очень сильно разочаровало то, что США и Германия заключили сделку по «Северному потоку — 2»: «За свою долгую карьеру канцлер очень много сделала для развития Европы; я также восхищаюсь ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы. Но «Северный поток — 2» — это разрыв именно с этой политикой. Германия не учла мнений своих маленьких партнёров — и спровоцировала в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».

К тому же российский газ небезопасен, утверждает дипломат: «У нас есть соответствующий опыт. Наши трубопроводы из России сломаны уже многие годы. Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдёт навстречу».