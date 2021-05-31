Daily Express: российская паспортизация в Донбассе — уже 500 тыс человек

С 2019 года Россия выдала более полумиллиона российских паспортов жителям Донбасса и других регионов. Как передаёт Daily Express, данный шаг является частью грандиозного плана Владимира Путина, который хочет заручиться поддержкой жителей бывших советских республик и спорных территорий.

На Украине и в западных странах растёт беспокойство из-за того, что с 2019 года Россия выдала более 500 тыс российских паспортов украинским гражданам, живущим в «сепаратистских республиках Донбасса» и других районах. Как пишет Daily Express, этот шаг был сделан в рамках плана Путина по «паспортизации», цель которого заключается в том, чтобы заручиться поддержкой жителей бывших советских республик и спорных территорий.

Как отмечает издание, схема с выдачей российских паспортов является частью «грандиозного плана Владимира Путина», призванного заставить жителей «бедных, сепаратистских или спорных территорий, таких как Крым*, Южная Осетия и Абхазия, тянуться к России, а не к Соединённым Штатам, НАТО и Евросоюзу». В основе этого плана лежит идея необходимости поддерживать эти регионы в состоянии конфликта с национальными правительствами, как это происходит на Украине, утверждает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту схему «первым шагом к полной аннексии Донбасса». Он также резко раскритиковал Евросоюз за то, что тот не стал вводить санкции против российских чиновников, причастных к реализации программы паспортизации.

Как отмечает Daily Express, российский паспорт даёт людям гораздо больше преимуществ, нежели те паспорта, которыми они пользуются в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

«Качество жизни и зарплаты в России намного лучше. И все это хорошо понимают», — рассказал мужчина, комментируя возможность получить российские паспорт.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

