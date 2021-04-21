Nikkei: ещё 100 млн доз — китайская компания займётся производством Sputnik V

Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с китайской биофармацевтической компанией Hualan Biological Engineering на производство вакцины Sputnik V на территории КНР, сообщает Nikkei Asia. Предприятие рассчитывает получить заказы по меньшей мере на 100 млн доз препарата, которые пойдут на экспорт, — для применения в самом Китае пока одобрены исключительно местные разработки.

Hualan Biological Engineering станет первой китайской компанией, которая займётся производством российской вакцины от коронавируса Sputnik V, сообщает Nikkei Asia.

Согласно заявлению биофармацевтического предприятия из КНР, опубликованному в понедельник 19 апреля, сделка с российской стороной подразумевает соглашение о передаче технологий, которые обеспечат китайцам необходимый производственный потенциал. По оценкам Hualan, она получит заказы по меньшей мере на 100 млн доз препарата, которых хватит для вакцинации 50 млн человек.

Как рассказал порталу представитель компании, Sputnik V будет производиться на территории КНР, а затем отправляться обратно в Россию. В Китае для массовой вакцинации пока одобрены лишь вакцины местной разработки.

По словам Nikkei Asia, таким образом Hualan войдёт в число немногочисленных китайских предприятий, которые выиграли контракты на производство зарубежных вакцин от коронавируса. Так, ещё одна компания, Fosun Pharmaceutical, будет выпускать для китайского рынка препарат совместной разработки немецкого предприятия BioNTech и американского Pfizer. Однако когда это будет, неясно, поскольку вакцину опять-таки сначала должны одобрить китайские регуляторы.

Ресурс отмечает, что одно из подразделений Hualan разрабатывает собственные препараты от COVID-19, включая один в форме назального спрея. Но проекты китайской компании пока находятся на начальных этапах.

Согласно российским СМИ, на 12 февраля вакцина Sputnik V, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, была одобрена уже в 26 странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки. Поиском партнёров для производства и распространения российского препарата занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как передаёт Nikkei Asia, фонд уже подписал соглашения с 15 компаниями в 10 странах, которые смогут выпустить в общей сложности 1,4 млрд доз.

Одной из стран, проявивших в последнее время интерес к Sputnik V, была Индия, в которой сейчас бушует новая вспышка заболевания. Местная фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories уже анонсировала, что получила разрешение на импорт российского препарата для использования при чрезвычайных ситуациях. Во вторник 20 апреля индийские СМИ, ссылаясь на посла страны в России, сообщили, что первая партия Sputnik V прибудет уже в течение следующих 10 дней. Как заявила Dr. Reddy's, она сможет предлагать российскую вакцину уже к концу мая — началу июня.