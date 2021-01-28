Guardian: избрание Байдена не помогло — часы Судного дня застыли на 100 секундах до полуночи

Сотрудники журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» оставили на прежнем месте стрелки символических часов Судного дня — на 100 секундах до конца света. Эксперты не изменили своего прогноза, несмотря на то что, по их мнению, избрание Джо Байдена президентом США может стать шагом к «более безопасному и разумному миру», сообщает The Guardian.

Сотрудники журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» объявили, что символические часы Судного дня, отражающие близость мира к концу света, остановились. Их стрелки, как и в прошлом году, показывают 100 секунд до полуночи, пишет The Guardian.

Авторы проекта считают, что избрание Джо Байдена президентом США может стать шагом к стабилизации мира. Вместе с тем, по их мнению, планета продолжает балансировать на грани катастрофы, в том числе из-за эпидемии коронавируса.

«Пандемия показала, насколько страны и международная система не готовы и не хотят должным образом справляться с глобальными чрезвычайными ситуациями», — говорится в заявлении экспертов. Они добавляют, что рост распространения дезинформации и теорий заговора лишь усиливает угрозу ядерного конфликта и климатического кризиса.

Авторы заявления не упоминают Дональда Трампа напрямую. Но они указывают, что «спровоцированный экс-президентом» штурм Капитолия США возродил «законные опасения по поводу национальных лидеров, единолично контролирующих применение ядерного оружия».

Эксперты приветствуют первые шаги Байдена на посту президента: возвращение США в Парижское соглашение по климату и продление американо-российского договора СНВ-III на пять лет. «В контексте восстановления относительной стабильности после пандемии более частая демонстрация подобного возобновления интереса и уважения к науке и многостороннему сотрудничеству могла бы создать основу для более безопасного и разумного мира», — считают учёные.

В то же время авторы документа подчёркивают, что планы ядерной модернизации крупных держав повышают риск просчёта и, как итог, вероятность столкновения между ними. Среди прочего беспокойство у экспертов вызывает разработка гиперзвуковых планирующих аппаратов, средств защиты от баллистических ракет и ракет, которые могут использовать как обычные, так и ядерные боеголовки, обращает внимание The Guardian.

«Дональд Трамп был ускорителем экзистенциального риска. Нам повезло — и никто вас не осудит, если после его ухода вы вздохнёте с облегчением, — заявил изданию глава группы по ядерному разоружению Global Zero Дерек Джонсон. — Но «безопаснее» — это ещё не «безопасно». Часы Судного дня показывали близость катастрофы задолго до того, как этому телеведущему (Трампу. — ИноТВ) вручили коды запуска межконтинентальных баллистических ракет. И так будет до тех пор, пока ядерное оружие не исчезнет полностью».