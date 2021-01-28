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Guardian: избрание Байдена не помогло — часы Судного дня застыли на 100 секундах до полуночи

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сотрудники журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» оставили на прежнем месте стрелки символических часов Судного дня — на 100 секундах до конца света. Эксперты не изменили своего прогноза, несмотря на то что, по их мнению, избрание Джо Байдена президентом США может стать шагом к «более безопасному и разумному миру», сообщает The Guardian.
Guardian: избрание Байдена не помогло — часы Судного дня застыли на 100 секундах до полуночи
Reuters

Сотрудники журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» объявили, что символические часы Судного дня, отражающие близость мира к концу света, остановились. Их стрелки, как и в прошлом году, показывают 100 секунд до полуночи, пишет The Guardian.

Авторы проекта считают, что избрание Джо Байдена президентом США может стать шагом к стабилизации мира. Вместе с тем, по их мнению, планета продолжает балансировать на грани катастрофы, в том числе из-за эпидемии коронавируса.
 
«Пандемия показала, насколько страны и международная система не готовы и не хотят должным образом справляться с глобальными чрезвычайными ситуациями»,  говорится в заявлении экспертов. Они добавляют, что рост распространения дезинформации и теорий заговора лишь усиливает угрозу ядерного конфликта и климатического кризиса.
 
Авторы заявления не упоминают Дональда Трампа напрямую. Но они указывают, что «спровоцированный экс-президентом» штурм Капитолия США возродил «законные опасения по поводу национальных лидеров, единолично контролирующих применение ядерного оружия».
 
Эксперты приветствуют первые шаги Байдена на посту президента: возвращение США в Парижское соглашение по климату и продление американо-российского договора СНВ-III на пять лет. «В контексте восстановления относительной стабильности после пандемии более частая демонстрация подобного возобновления интереса и уважения к науке и многостороннему сотрудничеству могла бы создать основу для более безопасного и разумного мира»,  считают учёные.
 
В то же время авторы документа подчёркивают, что планы ядерной модернизации крупных держав повышают риск просчёта и, как итог, вероятность столкновения между ними. Среди прочего беспокойство у экспертов вызывает разработка гиперзвуковых планирующих аппаратов, средств защиты от баллистических ракет и ракет, которые могут использовать как обычные, так и ядерные боеголовки, обращает внимание The Guardian.
 
«Дональд Трамп был ускорителем экзистенциального риска. Нам повезло  и никто вас не осудит, если после его ухода вы вздохнёте с облегчением,  заявил изданию глава группы по ядерному разоружению Global Zero Дерек Джонсон.  Но «безопаснее»  это ещё не «безопасно». Часы Судного дня показывали близость катастрофы задолго до того, как этому телеведущему (Трампу.  ИноТВ) вручили коды запуска межконтинентальных баллистических ракет. И так будет до тех пор, пока ядерное оружие не исчезнет полностью».
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источник
Guardian Великобритания Европа
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