TVP Info: польский суд наказал продавцов рыбы за негуманное обращение с карпом

После 10 лет судебных разбирательств варшавский суд вынес приговоры сотрудникам гипермаркета, в котором издевались над живой рыбой — хранили её в ящиках и продавали в пакетах без воды. Карп, традиционное блюдо на рождественском столе поляков, заслуживает более гуманного обращения, решили судьи.

Варшавский суд вынес переломное решение об издевательстве над карпом. Трое сотрудников французского гипермаркета E. Leclerc, в котором негуманным образом продавалась рыба, получили условные сроки, пишет TVP Info.

Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, слушание проводилось без третьих лиц. Содержанием приговора поделилась адвокат Каролина Кушлевич — уполномоченное лицо фонда Noga w Łapę. По данным этого фонда, скандальный инцидент случился в декабре 2010 года, когда традиционно во всех крупных магазинах страны продаётся эта живая рождественская рыба. Карп содержался в ужасных условиях — в ящиках без воды, что в большинстве случаев приводило к смерти рыбы от удушья. Более того, её упаковывали в полиэтиленовые пакеты без воды и передавали клиентам.

О жестоком обращении с рыбой фонд сообщил в прокуратуру, которая, однако, дважды прекращала дело. Но фонд не сдался и направил в суд вспомогательное обвинение в адрес двух сотрудников магазина и начальника отдела продаж. И в первой, и во второй инстанции суд установил, что действия обвиняемых не являлись жестоким обращением с животным.Тогда адвокаты фонда обратились в Верховный суд с кассационной жалобой в ответ на решение апелляционного суда. Последний судебный процесс в районном суде Варшава-Мокотув завершился в ноябре этого года, рассказывает портал. Окончательное решение было вынесено в прошлую среду: на его основании суд приговорил двух сотрудников супермаркета из рыбного отдела к десяти месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в два года и начальника отдела продаж к одному году условно с испытательным сроком в два года.





«Это очень адекватное наказание, потому что на момент совершения этого нарушения имели место штрафы, ограничение свободы и тюремное заключение сроком до одного года, поэтому это вовсе не лёгкое наказание, — как может показаться некоторым», — подчеркнула адвокат Кушлевич. Она объяснила, что фонд вовсе не был заинтересован в жёстком приговоре, он должен был стать своего рода символом того, что такое обращение с рыбой не может остаться без наказания.





«У суда не было сомнений в том, что эти карпы страдали и что с рыбой так обращаться нельзя. Он также подчеркнул, что приговор должен иметь воспитательное измерение — как по отношению к самим нарушителям, так и по отношению к другим людям, которые действуют похожим образом», — рассказала адвокат.

Понятно, что вопросы о том, чувствуют ли рыбы боль и страдания, уже давно являются предметом жарких споров среди рыболовов, рыбоводов, учёных и защитников прав животных. Однако естественная среда обитания рыб — водная среда, поэтому транспортировка и хранение рыбы должны осуществляться именно в такой среде, резюмирует TVP Info.