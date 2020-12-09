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TVP Info: польский суд наказал продавцов рыбы за негуманное обращение с карпом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После 10 лет судебных разбирательств варшавский суд вынес приговоры сотрудникам гипермаркета, в котором издевались над живой рыбой — хранили её в ящиках и продавали в пакетах без воды. Карп, традиционное блюдо на рождественском столе поляков, заслуживает более гуманного обращения, решили судьи.
TVP Info: польский суд наказал продавцов рыбы за негуманное обращение с карпом
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Варшавский суд вынес переломное решение об издевательстве над карпом. Трое сотрудников французского гипермаркета E. Leclerc, в котором негуманным образом продавалась рыба, получили условные сроки, пишет TVP Info.

Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, слушание проводилось без третьих лиц. Содержанием приговора поделилась адвокат Каролина Кушлевич — уполномоченное лицо фонда Noga w Łapę. По данным этого фонда, скандальный инцидент случился в декабре 2010 года, когда традиционно во всех крупных магазинах страны продаётся эта живая рождественская рыба. Карп содержался в ужасных условиях — в ящиках без воды, что в большинстве случаев приводило к смерти рыбы от удушья. Более того, её упаковывали в полиэтиленовые пакеты без воды и передавали клиентам. 
 
О жестоком обращении с рыбой фонд сообщил в прокуратуру, которая, однако, дважды прекращала дело. Но фонд не сдался и направил в суд вспомогательное обвинение в адрес двух сотрудников магазина и начальника отдела продаж. И в первой, и во второй инстанции суд установил, что действия обвиняемых не являлись жестоким обращением с животным.Тогда адвокаты фонда обратились в Верховный суд с кассационной жалобой в ответ на решение апелляционного суда. Последний судебный процесс в районном суде Варшава-Мокотув завершился в ноябре этого года, рассказывает портал. Окончательное решение было вынесено в прошлую среду: на его основании суд приговорил двух сотрудников супермаркета из рыбного отдела к десяти месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в два года и начальника отдела продаж к одному году условно с испытательным сроком в два года.

«Это очень адекватное наказание, потому что на момент совершения этого нарушения имели место штрафы, ограничение свободы и тюремное заключение сроком до одного года, поэтому это вовсе не лёгкое наказание,  — как может показаться некоторым», — подчеркнула адвокат Кушлевич. Она объяснила, что фонд вовсе не был заинтересован в жёстком приговоре, он должен был стать своего рода символом того, что такое обращение с рыбой не может остаться без наказания.

«У суда не было сомнений в том, что эти карпы страдали и что с рыбой так обращаться нельзя. Он также подчеркнул, что приговор должен иметь воспитательное измерение — как по отношению к самим нарушителям, так и по отношению к другим людям, которые действуют похожим образом», — рассказала адвокат. 
 
Понятно, что вопросы о том, чувствуют ли рыбы боль и страдания, уже давно являются предметом жарких споров среди рыболовов, рыбоводов, учёных и защитников прав животных. Однако естественная среда обитания рыб — водная среда, поэтому транспортировка и хранение рыбы должны осуществляться именно в такой среде, резюмирует TVP Info.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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TVP Info Польша Европа
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