NTD: ловись, рыбка — легендарный фестиваль «Вобла» впервые прошёл осенью из-за карантина

В Астрахани с успехом прошёл легендарный фестиваль рыбаков «Вобла», который впервые за его 23-летнюю историю пришлось переносить на осень — в связи с карантинными ограничениями рыбалка этой весной была под запретом. В двухдневном мероприятии приняли участие несколько сотен любителей рыбалки, включая женщин и детей, передаёт NTD.
На набережной Астрахани стартовал легендарный фестиваль рыбаков «Вобла». Впервые за свою 23-летнюю историю он проходит осенью: привычное время — апрель, но из-за карантина рыбалка во всей Астраханской области была под запретом.
В финале 48 участников с азартом запускают удочки с городской набережной. Мужчины, женщины и даже дети.
НАТАЛЬЯ АХМЕДОВА, участница фестиваля: Рыбалка — наверное, это у нас семейное: у меня и дедушка рыбачил, и папа, и мы с мужем вот рыбачим. Ну более профессионально, по-женски — наверное, лет двадцать.
В арсенале бывалых рыбаков — множество приманок. Задача — в течение часа поймать самую большую рыбу.
ВАЛЕРИЙ ЧЕРНЫШЁВ, член жюри: По каким критериям оцениваем? По количеству крючков, это самое главное: на человека не более пяти крючков должно быть, ну или пять удочек по одному крючку. Потом смотрим по размеру рыбы — конечно, у каждого есть линейка.
В Астраханской области фестиваль проходит неслучайно: дельта Волги славится обилием рыбы. Здесь её около 100 видов и подвидов. От осетра, белуги и стерляди — до леща, сазана и сома.
«Тихая охота» требует сноровки и терпения. Рыба ловится не сразу, часто идёт мелкая.
ИГОРЬ БЕЛЯКОВ, организатор фестиваля: Главная цель — это пропаганда бережного отношения к природе, пропаганда правил любительского рыболовства. И конечно, поддержка чисто астраханских традиций!
Второе место достаётся за карася длиной 24,5 сантиметра.
АЛЕКСАНДР ДЕРГАЧЁВ, серебряный призёр: Это был первый мой фестиваль. Всегда хотелось, но никак не получалось! А в этом году случилось так, что он проходил осенью — весной никак не получалось.
Ну а первое место от второго отделяют всего полсантиметра! Главный приз — надувная лодка с мотором — достался Максиму Быченкову.
МАКСИМ БЫЧЕНКОВ, победитель фестиваля: Ловил на отборах и воблу, и тарашку, и карася, и сопу — всё ловил, всякую рыбу, но где-то что-то не везло. И сома поймал на полметра — тоже не прошёл с ним, потому что он от 60 сантиметров идёт в зачёт, к сожалению. Но ничего страшного! Самое главное — в финале, так сказать, цель выполнена. Первое место моё!
В целом в фестивале участвовало несколько сотен человек. Он шёл два дня.
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