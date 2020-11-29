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N-TV: борьба с коронавирусом обойдётся немцам в €180 млрд новых долгов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бюджет ФРГ на 2021 год, составленный правящей коалицией, предусматривает расходы на сумму €498,6 млрд, сообщает N-TV: таким образом, госдолг увеличится на €180 млрд. По словам депутата от ХДС Экхардта Ройберга, столь большие долги необходимы для того, чтобы провести страну через пандемию коронавируса.
N-TV: борьба с коронавирусом обойдётся немцам в €180 млрд новых долгов
Reuters

Комитет по бюджету бундестага закончил обсуждение финансов на 2021 год, сообщает N-TV. В следующем году правящая коалиция ФРГ намерена создать €180 млрд дополнительных долгов, вложив намного больше средств в здравоохранение, транспорт и инфраструктуру, пишет N-TV.

Всего бюджет 2021 года предполагает расходы на сумму €498,6 млрд. Планируется, что одобрение бюджета состоится в бундестаге с 8 по 11 декабря.
 
Как пишет издание, €39,5 млрд планируется выделить в качестве помощи экономике. На закупку вакцин от коронавируса выделено €2,7 млрд. Крупные суммы также пойдут на облегчение налогов для домашних хозяйств. Кроме того, семьи с детьми теперь будут получать более крупные пособия.
 
«Большие долги необходимы для того, чтобы успешно провести нашу страну через пандемию коронавируса», — заявил депутат от партии ХДС Экхардт Ройберг. При этом Ройберг подчеркнул, что правительство ФРГ должно переговорить с региональными властями по поводу их участия в экономической помощи.
 
По мнению депутата от партии зелёных Свена-Кристиана Киндлера, бюджету, предложенному большой коалицией, не хватает мер поддержки безработных и самозанятых. Кроме того, политик отметил недостаточное количество инвестиций в экологичную экономику. «Этот бюджет является угрозой для климата», — приводит издание слова Киндлера. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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