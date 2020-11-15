Das Erste: зима будет непростой — Меркель предупредила немцев о возможном продлении карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила немцев, что коронавирус ещё долгое время будет определять их жизнь, сообщает Das Erste. «Предстоящая зима потребует от нас многого», — сказала она. Глава ФРГ также добавила, что граждане не смогут беззаботно встречаться лицом к лицу.

Частичный карантин в Германии действует уже почти две недели. В понедельник канцлер Меркель вместе с премьерами федеральных земель собирается подвести промежуточные итоги. При этом не стоит ожидать смягчения ограничений, которые по плану должны были продлиться до конца ноября. В своём видеоподкасте Меркель подтвердила, что зима станет для всех непростым испытанием. Институт Роберта Коха сообщил о том, что сегодня зарегистрировано 22 461 новых заражений. Приблизительно на 1000 меньше, чем вчера, и на 1000 меньше, чем в субботу на прошлой неделе.

Как можно убедиться в том, что для пациентов с коронавирусом хватит мест и персонала? Профессиональные союзы врачей интенсивной терапии и Союз немецких врачей требуют от политиков выработать в этом вопросе единый подход, чтобы больницы не решали по отдельности.

СЮЗАННА ЙОНА, председатель Союза немецких врачей: Мы считаем, что именно власти земель должны устанавливать критерии. Они должны сказать, что момент отложить запланированные операции настал, к примеру, при 80% загрузке отделения интенсивной терапии.

Также продолжается дискуссия по поводу школ. Профсоюз «Воспитание и Наука» требует реорганизовать образовательный процесс. Отказаться от очных занятий, и ввести так называемые смешанные занятия. Идея заключается в том, что таким образом получится избежать полного закрытия школ.

МАЛИС ТЕПЕ, глава профсоюза «Воспитание и Наука»: Мы считаем, что нужно работать в классах, разделённых на две группы. Школьники будут заниматься через день или через каждые два дня то дома, то в школе… Это позволит сохранить контакт между школой и учениками.

Но проблемой остаются не только школы, но и личные контакты, заявил эксперт в сфере здравоохранения из СДПГ Карл Лаутербах. Так что, по его словам, скорое смягчение карантина — это не вариант.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, политик из фракции Социал-демократической партии Германии: Я думаю, нам нужно продолжать делать то, что мы делаем. На нельзя открывать те сферы, которые мы закрыли. По моим оценкам, нам придётся продержать их закрытыми даже дольше, чем оставшиеся две недели.

По этому поводу канцлер сегодня ничего конкретного не сказала. Но в своём еженедельном видеоподкасте она дала понять, что считает ситуацию критической.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Предстоящая зима потребует от нас многого. Вирус ещё довольно долго будет определять нашу жизнь. Это означает, что мы не сможем беззаботно встречаться лицом к лицу.

В понедельник канцлер собирается провести совещание с премьер-министрами, чтобы решить , что делать дальше с мерами по борьбе с коронавирусом.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2020 года.