Хотя сейчас в США зафиксировано рекордное количество госпитализаций, однако самая душераздирающая цифра — это число погибших от COVID-19, передаёт NBC. Как отмечает издание, на настоящий момент в Соединённых Штатах умерло уже четверть миллиона человек.
Сейчас госпитализировано рекордное количество американцев. И нет ни одной общины, ни одного уголка в нашей стране, до которых не добрался бы коронавирус.
Эти карты рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, оказавшиеся в распоряжении NBC News, не только сообщают детали распространения COVID, но и демонстрируют взрывной рост вируса. Высокопоставленные чиновники предупреждают: «текущих усилий по смягчению недостаточно, и их объём нужно увеличить, чтобы сгладить кривую».
ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США: Я считаю, что нам нужен единообразный, а не разобщённый подход. А то один штат говорит одно, другой — другое.
В то время как более половины страны живёт в условиях разнообразных новых ограничений, такие штаты, как Флорида, продолжают вновь открываться. В Южной Дакоте, где отмечен ужасающий уровень смертности, губернатор всё ещё отказывается требовать обязательного ношения масок.
КРИСТИ НОЕМ, губернатор Южной Дакоты: Я не поддерживаю введения обязательного ношения масок. Я считаю, что у меня нет полномочий вводить такую меру.
В соседней Небраске медсёстры публично попросили губернатора ввести более жёсткое требование к ношению масок.
ЛЭЙСИ ГУЧ, медсестра Nebraska Medicine: Я ещё никогда в своей жизни не видела настолько больных людей. Они так быстро умирают.
МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC:Согласно почти всем прогнозам, ситуация, прежде чем выправиться, станет ещё хуже. Некоторые эксперты предсказывают, что мы можем увидеть прирост по 400 тысяч новых инфицированных в день.
Но самая душераздирающая цифра — это количество погибших. Умерли уже четверть миллиона человек.
САНДРА КОРНЕЛЛ, жена погибшего от COVID-19: Так тяжело.
Сандра Корнелл потеряла своего мужа Эфрона, которого обожали его дети.
САНДРА КОРНЕЛЛ: Он по-настоящему нас любил. Мы оба очень хотели создать семью.
И вот прямо сейчас вирус уносит жизни и разрушает мечты.
Бывший боец смешанного стиля, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон высказался о критике в адрес Сергея Харитонова из-за заявления в полицию после ситуации с Адамом Яндиевым.
Действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» напоминают методы мафии, с приходом нового американского президента их политика вряд ли изменится. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в ходе слушаний, которые посвящены реализации проекта.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», не считает, что главного тренера сборной России Станислава Черчесова стоит отправить в отставку после поражения от команды Сербии в Лиге наций.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», ответил, чем схожи поражения сборной России от Сербии в Лиге наций в 2020 году и от Португалии в отборочном турнире чемпионата мира 2006 года. Встреча прошла 13 октября 2004 года и завершилась со счётом 1:7 в пользу подопечных Фелипе Сколари.
Депутат Госдумы VII созыва, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал работу новой системы выплат по больничным листам и пособий по материнству.
Записи актов гражданского состояния в России станут цифровыми, свидетельства о разводе «станут историей», а свидетельства о браке, если и будут выдавать, то только ради торжественности церемонии. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», поделился мнением об игре форварда сборной России Антона Заболотного в матче с командой Сербии в Лиге наций.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», рассказал, как в 1960-х годах российских футболистов пытались сделать похожими на бразильцев по манере игры.
Минстрой планирует законодательно утвердить жилой статус апартаментов, которые уже возведены, но запретить их строительство в будущем. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил заместитель главы министерства Никита Стасишин.