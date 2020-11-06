Вести: Зеленский предложил Microsoft сделать для Украины систему онлайн-выборов

Владимир Зеленский предложил президенту компании Microsoft Брэду Смиту начать совместную разработку системы для проведения выборов на Украине в электронном формате. Как передают «Вести», украинский президент считает, что если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то такой технологии люди будут доверять больше.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту компании Microsoft Брэду Смиту совместную разработку системы для проведения выборов в стране в электронном формате. Как пишут «Вести», по мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то такой технологии люди будут доверять больше.

«Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трёх лет, были оцифрованы и чтобы мы дошли до моей большой мечты — чтобы выборы на Украине также были трансформированы в интернет-формат», — заявил украинский президент.

По его словам, одна из приоритетных целей власти и Министерства цифровой трансформации Украины — за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы.

«Мы действительно оцифровываем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15—30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа», — рассказал Зеленский президенту Microsoft.

В офисе президента считают, что «Брэд Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг». Однако, хотя Зеленский и «призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину», у главы государства так и не рассказали, что конкретно ответил глава ведущей компьютерной корпорации на предложения украинского лидера.