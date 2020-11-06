Вести: Зеленский предложил Microsoft сделать для Украины систему онлайн-выборов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту компании Microsoft Брэду Смиту совместную разработку системы для проведения выборов в стране в электронном формате. Как пишут «Вести», по мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то такой технологии люди будут доверять больше.
«Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трёх лет, были оцифрованы и чтобы мы дошли до моей большой мечты — чтобы выборы на Украине также были трансформированы в интернет-формат», — заявил украинский президент.
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