1+1: Зеленский допустил роспуск рады, если она не поддержит его в противостоянии с Конституционным судом

Президент Украины Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады, если та не поддержит его законопроект о фактическом роспуске Конституционного суда. Как передаёт «1+1», Зеленский раскритиковал альтернативные предложения выхода из кризиса и добавил, что сейчас есть шанс полностью перезагрузить судебную ветвь власти, и начать следует именно с Конституционного суда.

Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады, если та не поддержит его законопроект о фактическом роспуске Конституционного суда, заявил президент украинским СМИ. Отзывать документ Зеленский не собирается. За него он активно агитировал вечером депутатов из «Слуг народа».

Зеленский раскритиковал альтернативные предложения выхода из кризиса. По словам президента, любые попытки парламента восстановить ответственность за ложь в декларациях чиновников будут такими, что априори не будут работать. По его мнению, сейчас есть шанс полностью перезагрузить судебную ветвь власти, и начать он предлагает с Конституционного суда.

Зеленский убеждён, что без восстановления доверия к КС Украина потеряет возможности международной финансовой помощи, под угрозой окажутся безвиз, поддержка ЕС, НАТО и МВФ. Президент ждёт понимания от своей фракции, иначе — не исключает роспуска парламента.

Депутаты тем временем обсуждают принятие закона, который бы фактически дублировал положения, признанные судом неконституционными 27 октября. Тогда отменили наказание для чиновников за недостоверную информацию в электронных декларациях.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Всегда есть два чтения, будьте добры, внесите все правки. Голосуем во втором чтении в том формате, в каком это можно, будьте добры. Если я почувствую, что это не подходит по каким-либо обстоятельствам, значит, поверьте мне, вы защищаете тот состав Конституционного суда.

ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, депутат, фракция «Слуга народа»: Мои варианты были именно в рамках обновления статьи уголовной ответственности за умышленную неподачу декларации, это уголовный кодекс, 366 — 1. А также второй вариант — это определение административной ответственности за это правонарушение с большим штрафом.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2020 года.