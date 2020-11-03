1+1: Зеленский допустил роспуск рады, если она не поддержит его в противостоянии с Конституционным судом

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Guardian: нерешительность Джонсона обернулась для Англии жёстким карантином Guardian
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«Обнажённая грудь стала символом протеста» — France Culture о беспорядках в Польше на примере одного фото France Culture
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Запасайтесь вином: DM о реакции британских соцсетей на новость о вероятном новом карантине в стране Daily Mail
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CNN: Европа утверждается в мысли, что на США больше полагаться нельзя — кто бы ни победил на выборах CNN
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СМИ: Гиггз отрицает обвинения в нападении на свою девушку
Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз отрицает нападение на свою девушку, Кейт Гревилл.
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Медучреждения Новосибирской области могут приостановить оказание первичной помощи
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что медицинские учреждения региона прекратят оказывать плановую медицинскую помощь, если они не имеют такой возможности.
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На Восточном побережье США открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись на Восточном побережье США, в частности в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.
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В Госдуме назвали чудовищным преступлением атаку в Вене
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал мнение, что террористы не случайно выбрали целью своих атак именно Вену.
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В Подмосковье рассказали о самых популярных именах для новорождённых
В Московской области губернатор Андрей Воробьёв обсудил с начальником Главного управления ЗАГС Подмосковья Еленой Филатовой статистику рождаемости в регионе и выяснил, какие имена дают детям чаще всего.
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В Удмуртии рассказали о ситуации с заболевшими коронавирусом
В Удмуртии, по данным регионального оперштаба, за минувшие сутки лабораторно подтверждено ещё 137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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В РСТ прокомментировали статистику заболевших коронавирусом в Турции
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.
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В Крыму не планируют продлевать школьные каникулы
В пресс-службе Минобразования Крыма отметили, что продление школьных каникул в республике не планируется.
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В Роспотребнадзоре дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Стартовал приём заявок на конференцию Академии РФС «Селекция в современном футболе»
Академия Российского футбольного союза (РФС) начала приём заявок на конференцию «Селекция в современном футболе», на которой выступят специалисты в данной области из разных стран и клубов мира.
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Адвокат Трампа заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США
Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани дал интервью программе Going Underground на телеканале RT.
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Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной
Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной после теракта в Вене, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
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За сутки в Польше выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Польше зафиксировали более 19 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Посол заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Вене
Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
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Стала известна бригада судей матча ЛЕ ЦСКА — «Фейеноорд»
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между голландским «Фейеноордом» и московским ЦСКА обслужит израильская бригада арбитров.
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В подмосковном проекте «Бизнес-школьник» приняли участие свыше 1400 детей
Более 1400 учащихся из Подмосковья в возрасте 14—17 лет приняли участие в «Открытых уроках» и «Деловой игре» в рамках проекта «Бизнес-школьник».
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Новак оценил ситуацию в мировой экономике
Глава российского Минэнерго Александр Новак на открытии седьмого заседания энергодиалога Россия — ОПЕК оценил ситуацию в мировой экономике.
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В МВД Белоруссии рассказали о задержаниях на акциях в Минске 2 ноября
Во время несанкционированных акций в Минске 2 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек.
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Президент Аргентины рассказал о планах по поставкам российской вакцины «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.
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Эксперты проанализировали спрос на домашних животных в России
Сервис экспресс-доставки «Самокат» совместно с площадкой объявлений «Юла» проанализировал спрос на домашних животных.
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Вирусолог оценил возможность связи между группой крови и тяжестью протекания COVID-19
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.
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В Минздраве России назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом
Дефицит кадров и загруженность больниц являются главными проблемами в борьбе с коронавирусом в России. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.
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Широков считает, что при Семаке в «Зените» наблюдается стагнация
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о текущем положении петербургской команды, а также высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.
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В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID
В Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что продолжают осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
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Один россиянин погиб при крушении катера в Анталье
Один россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья.
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СМИ: «Манчестер Сити» предложит контракт Месси зимой
«Манчестер Сити» готовится предложить контракт аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
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Курц заявил об исламистском характере теракта в Вене
Информация об исламистском характере теракта в Вене подтвердилась, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
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«Роскосмос» сообщил об утверждении экипажей МКС-65
Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
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Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче ЛЧ с «Лацио»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио» рассказал о состоянии своих игроков.
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В Приморье оценили темпы расселения из аварийного и ветхого жилья
Аварийное и ветхое жильё общей площадью почти 11 тыс. кв. м до конца года покинут 590 жителей Приморского края.
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В Томске на базе частной клиники откроется госпиталь для пациентов с COVID-19
Респираторный госпиталь будет в скором времени открыт на базе частной клиники в Томске, в районе Северный Парк. Для пациентов с коронавирусом там будет доступно до 90 коек.
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Во Владивостоке появится обсерватор для студентов с лёгкой формой ОРВИ
Во Владивостоке появится обсерватор для студентов с лёгкой формой респираторных заболеваний, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития.
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В Тюменской области в рамках национального проекта построено шесть ФАПов
В Нижнетавдинском районе в начале ноября в рамках национального проекта «Здравоохранение» открылся шестой smart-ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).
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В Москве в мобильных пунктах привились свыше 400 тысяч человек
Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершили свою работу в Москве. С 1 сентября по 31 октября прививку в них сделали свыше 400 тыс. человек.
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В Москве выделят 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19
Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 10 млрд рублей в 2021 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.
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Мишин рассказал о своих взаимоотношениях с Плющенко
Известный российский тренер Алексей Мишин высказался об отношениях со своим бывшим подопечным, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
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В МВД Австрии рассказали подробности об устроившем стрельбу в Вене
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности о личности злоумышленника, устроившего стрельбу в Вене.
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Кормье рассказал, как пошутил над Нурмагомедовым после завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье рассказал, как подшутил над обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым после слов президента организации Даны Уайта о том, что россиянин может передумать завершать карьеру.
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Шойгу рассказал о борющихся с COVID-19 военных медиках
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 105
Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 105.
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Семь раненных при стрельбе в Вене находятся в критическом состоянии
Семь человек, получивших ранения при стрельбе в Вене, находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь.
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В Анталье перевернулся катер с туристами
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, передаёт Habertürk.
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В Москве задержали занимавшуюся легализацией мигрантов преступную группу
Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, которые легализовали более 10 тыс. мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
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Часть вакцины «Вектора» пустят в гражданский оборот до окончания испытаний
Новосибирский центр «Вектор» планирует направить часть вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний.
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Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил также и Тутберидзе
Министерство спорта России утвердило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером действующей чемпионки Европы Алёны Косторной, но при этом оставило её тренером и Этери Тутберидзе.
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Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях СВР и ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях российской спецслужбы с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
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Минздрав Украины заявил о критической ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране превращается в катастрофическую.
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В Австрии объявили трёхдневный траур из-за теракта в Вене
Правительство Австрии приняло решение объявить в стране трёхдневный траур в связи с терактом в Вене, сообщает Kurier.
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Широков заявил, что пытался связаться с избитым судьёй на следующий день после инцидента
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о ходе дела, связанного с избиением судьи Никиты Данченкова, которое произошло в матче любительских команд.
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Глава Минюста назвал минимальный размер штрафа в новом КоАП
Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.