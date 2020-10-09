Polske Radio: надежда Балкан на присоединение к ЕС меркнет на глазах

Граждане балканских стран желают присоединиться к ЕС, ведь они рассматривают это как возможность повысить уровень благосостояния и закрепить верховенство закона, считает эксперт Марта Шпала из Центра восточных исследований. В беседе с Polskie Radio она, однако, признаёт, что они уже устали от затянувшегося на годы процесса расширения и называет Северную Македонию в качестве примера.

Европейская комиссия представила экономический и инвестиционный план для Западных Балкан на сумму €9 млрд. Одновременно она воспользовалась случаем и указала странам региона на отсутствие прогресса в плане соблюдения верховенства закона, сообщает Polskie Radio.

«Экономический и инвестиционный план для Западных Балкан должен стимулировать долгосрочное экономическое оживление», — заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи, который начал свой визит по Западным Балканам с Албании.

Польский эксперт Марта Шпала из Центра восточных исследований, однако, уверена, что граждане балканских стран желают присоединиться к ЕС, ведь они рассматривают это как возможность повысить уровень своего благосостояния и закрепить верховенство закона в стране. «Проблема, однако, состоит в том, что эти люди всё меньше верят в то, что присоединиться в итоге получится», — объясняет аналитик. В эфире Polskie Radio она обращает внимание на то, что как страны со статусом кандидата, так и просто претендующие на него, уже устали от процесса расширения ЕС.

В качестве примера она приводит Северную Македонию, которая получила статус кандидата в далёком 2005 году и за эти 15 лет по сути даже не начался её переговорный процесс с ЕС. Его заблокировали сначала Франция, потом Греция, а теперь и Болгария. По её мнению, страны, которым удалось стать членами ЕС, мстят кандидатам за старые обиды и пытаются продвинуть выгодные для них варианты решения споров.

Марта Шпала также объясняет, что ожидаемая сумма поддержки со стороны ЕС особо не впечатляет, и указывает на то, что в прошлом ЕС передавал более крупные денежные суммы. Кроме того, сейчас эти средства предназначены для конкретных целей. «Это комплексный план структурных инвестиций», — говорит она. Речь идёт о развитии дорожных соединений и газовой инфраструктуры. Это безусловно положительный момент, ведь в прошлом страны получали определённые деньги и делали с ними всё, что только хотели, не обращая при этом внимания на своих соседей, резюмирует Polskie Radio.