Die Welt: западнобалканские страны примут в ЕС, но сначала реформируют

Европейская комиссия предложила реформировать процесс расширения ЕС, пишет Die Welt: отмечается, что вместе с этим в комиссии заявили о том, что все шесть стран Западных Балкан должны в будущем стать частью Евросоюза. Согласно предлагаемым Еврокомиссией изменениям, роль стран-членов в принятии новых государств в состав ЕС будет увеличена.

Еврокомиссия заявила о том, что все шесть стран Западных Балкан должны в будущем вступить в ЕС, пишет Die Welt. Кроме того, комиссия потребовала «продолжить улучшать эффективность процесса расширения» и «уделить ещё больше внимания реформам правового государства».

В связи с этим Еврокомиссия предложила соответствующую реформу процесса расширения ЕС, в рамках которой планируется увеличить роль стран-членов в переговорах о вступлении. Кроме того, реформа предполагает принятие новой системы, в рамках которой путём ускоренных переговоров и дополнительного финансирования из Брюсселя должно будет обеспечиваться ускоренное приведение правовой системы стран-кандидатов в соответствие с нормами ЕС.

Издание отмечает, что новая система подразумевает не только поощрение прогресса правовых реформ, но и санкции за затягивание и регресс в проведении требуемых изменений. В наиболее вопиющих случаях возможно полное прекращение переговоров или пересмотр уже обговорённых условий.

Кроме того, новым в предложении Еврокомиссии является то, что ни один из 33 пунктов договора о вступлении не может быть заключён, в случае если страна-кандидат не достигла целей в правовой сфере. Согласно тексту предложенной реформы, результаты в области права и институционализации станут предпосылкой для интеграции и общего прогресса. Также Еврокомиссия предложила разбить пункты договора по шести тематическим группам: правовое государство, внутренний рынок, конкурентоспособность и экономический рост, экология и устойчивое развитие, ресурсы и внешние дела.

Ещё одним предлагаемым нововведением в процессе расширения ЕС является то, что страны-члены смогут отправлять своих экспертов в страны-кандидаты для наблюдения за процессом реформ, пишет Die Welt. Раньше эта функция выполнялась Еврокомиссией.

Согласно информации издания, вступление стран Западных Балкан в ЕС рассматривается Еврокомиссией как «геостратегический вклад в стабильную, сильную и единую Европу».