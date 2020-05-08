Zeit: Брюссель убеждает Западные Балканы, что европейская солидарность — не «сказка на бумаге»

Недавний разворот президента Сербии Александра Вучича от ЕС к Китаю стал для Брюсселя «тревожным звонком», пишет Die Zeit. В связи с этим главы государств и правительств Европы провели саммит по Западным Балканам. На нём они договорились выделить странам региона €3,3 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса и её последствиями.

Европейский союз хочет доказать Западным Балканам, что несмотря на эпидемию коронавируса, он «геополитически дееспособен», пишет Die Zeit. Для этого главы государств и правительств ЕС приняли участие в саммите, на котором обсуждалась ситуация в регионе. Уже многие годы там «суетятся» геополитические конкуренты Европы: Китай, Россия и Турция расширяют сферу своего влияния, в то время как балканские страны всё ещё ждут, когда им откроют двери в союз.

Не все на Западных Балканах до сих пор верят в европейскую перспективу, продолжает издание. В начале апреля президент Сербии Александр Вучич «эффектно отвернулся» от ЕС. С трудом сдерживая злость, он заявил в интервью СМИ: «Европейской солидарности не существует, это была сказка на бумаге. Только Китай может нам помочь!» На тот момент Евросоюз ввёл запрет на экспорт медицинских средств защиты, в то время как Китай поставлял в Белград маски и другое оснащение. Председателя Китая Вучич назвал «другом и братом».

«И Вучич — это не кто-нибудь», — подчёркивает издание. Он — президент самой большой страны на Западных Балканах. К тому же Еврокомиссия рассчитывала, что именно с ним у неё получится вести дела и переговоры. В Брюсселе надеялись, что Сербия станет примером для остальных маленьких государств в регионе. Поэтому «разворот» Вучича стал «тревожным звонком» и, по-видимому, ускорил некоторые процессы.

ЕС отменил запрет на экспорт медицинских средств защиты для Албании, Боснии и Герцеговины, частично признанной республики Косово, Северной Македонии и Сербии. К тому же союз и Европейский инвестиционный банк решили выделить им €3,3 млрд на борьбу с пандемией и её последствиями. В качестве прямой финансовой поддержки Брюссель направил в регион €38 млн. Они должны пойти на закупку масок, дыхательных аппаратов и защитной одежды.

Произошли подвижки и на политическом уровне. ЕС одобрил решение о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Но впереди ещё длительный процесс, который могут в любой момент остановить страны — члены союза. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон дал чётко понять, что он выступает против расширения ЕС на юго-восток. В октябре прошлого года он неожиданно наложил вето на начало переговоров о вступлении с этими двумя странами. Нидерланды и Дания также скептически отнеслись к приёму в союз новых членов.