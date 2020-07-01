Der Spiegel: символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

03:00
Оперштаб рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске
За последние 24 часа спасатели вывезли около 4,7 тыс. т загрязнённого грунта с места разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщили в оперштабе по ликвидации последствий ЧП.
03:00
В Германии за сутки выявили 466 случаев инфицирования коронавирусом
В Германии за сутки выявили 466 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 194 725.
03:00
Россияне стали реже покупать мороженое и квас
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
03:00
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович положительно оценила действия россиян по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Москве 1 июля ожидается до +26 °С
В Москве в среду, 1 июля, ожидается до +26 °С. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
03:00
В Южной Корее выявили 51 случай инфицирования COVID-19 за сутки
В Южной Корее за сутки выявили 51 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 12 850.
03:00
В Пентагоне оценили сообщения о «сговоре» России и талибов
Пентагон на данный момент не располагает данными о причастности России к враждебным действиям против американских военнослужащих в Афганистане. Об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер.
03:00
Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте ЧП в Норильске
Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работу на месте разлива дизтоплива в Норильске.
03:00
Число случаев инфицирования коронавирусом в Канаде превысило 104 тысячи
В Канаде за сутки выявили 286 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 204.
03:00
Режим ограничений продлён в Приморье до 15 июля
Режим повышенной готовности, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции, продлён в Приморском крае до 15 июля. Об этом следует из распоряжения региональноного правительства.
03:00
В Китае за сутки выявили шесть случаев инфицирования коронавирусом
В Китае за сутки выявили три активных и три бессимптомных носителя коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
03:00
Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
03:00
В России за сутки потушили 80 лесных пожаров
Российские лесопожарные службы в течение суток ликвидировали 80 лесных пожаров на площади более 11,3 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
03:00
Число случаев инфицирования COVID-19 в Мексике превысило 226 тысяч
В Мексике за сутки выявили более 5,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 226 089.
03:00
Спасатели ликвидировали открытое горение в доме культуры в Гусь-Хрустальном
Открытое горение в здании дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.
03:00
В NYT опубликовали новый материал о «сговоре» России с талибами
Газета The New York Times опубликовала новый материал, в котором сообщается о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
03:00
Новый министр образования Бразилии ушёл в отставку
Новый министр образования Бразилии Карлос Альберто Декотелли ушёл в отставку после скандала с резюме. Об этом сообщает CNN Brasil.
03:00
Умер актёр Виктор Проскурин
Актёр театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ирина Хонда.
03:00
В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от COVID-19
В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
03:00
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Калужской области
Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калужской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
03:00
С 1 июля россияне смогут оформить выплату в 10 тысяч рублей на детей
Со среды, 1 июля, в России начнётся оформление единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
03:00
Число случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии превысило 1,4 млн
В Бразилии за сутки выявлено более 33 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 402 041.
03:00
Трамп поздравил королеву Британии Елизавету II с днём рождения
Президент США Дональд Трамп поздравил королеву Великобритании Елизавету II с днём рождения.
03:00
«Барселона» не сумела обыграть «Атлетико» в 33-м туре Примеры
Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 33-го тура испанской Примеры.
03:00
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован
Пожар в здании дома культуры в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области локализован на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
03:00
«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
03:00
«Севилья» разгромила «Леганес» в Примере
«Севилья» одержала разгромную победу над «Леганесом» в матче 33-го тура испанской Примеры.
03:00
Трамп одобрил план по сокращению числа американских военных в Германии
Президент США Дональд Трамп утвердил план по сокращению американского военного контингента в Германии на 9,5 тыс. человек.
03:00
Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру.
03:00
Дубль Фернандеша помог МЮ разгромить «Брайтон» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Сенат включил санкции по «Северному потоку — 2» в проект бюджета США
Дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» включены в проект бюджета национальной обороны США. Об этом в Twitter написал конгрессмен-республиканец Стив Вомак.
03:00
«Рома» продлила аренду Мхитаряна
Римский футбольный клуб «Рома» объявил о продлении договора аренды полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».
03:00
Уилан попросил в СИЗО «книги про шпионов»
Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался на отсутствие книг на английском языке в библиотеке СИЗО «Лефортово», заявив, что хотел бы прочитать «книги про шпионов» и литературу Александра Солженицына. Об этом сообщил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в следственном изоляторе.
03:00
Гончаренко считает, что травма форварда ЦСКА Чалова может оказаться незначительной
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму Фёдора Чалова, полученную форвардом в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
03:00
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло более 503 тыс. человек.
03:00
Тедеско назвал неприемлемым поведение Зобнина
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал неприемлемым поведение хавбека Романа Зобнина, получившего красную карточку в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
03:00
В Москве умерли ещё 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 35 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе.
03:00
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
03:00
Ракета Falcon 9 с навигационным спутником стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
03:00
В Гусь-Хрустальном произошёл пожар в доме культуры
В здании дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошёл пожар. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
03:00
Тедеско о рукопожатии с Гончаренко: если бы он был женщиной, я бы подошёл
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему он не пошёл пожать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко после завершения матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Прокуратура начала проверку из-за обнаружения тел подростков в Люберцах
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью трёх подростков в подмосковных Люберцах.
03:00
Футболист ЦСКА Влашич прокомментировал победу над «Спартаком» в 25-м туре РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о победе над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Тедеско оценил игру Бакаева в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление полузащитника Зелимхана Бакаева в матче с ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Тедеско о проигрыше ЦСКА: тяжело переломить игру вдесятером
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных от столичного ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Гончаренко ответил на вопрос о своём отъезде в Белоруссию
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свой отъезд в Белоруссию после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
03:00
Гончаренко подтвердил, что футболисты ЦСКА играли в баскетбол перед матчем со «Спартаком»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что его подопечные играли в баскетбол на тренировке перед матчем со «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
За сутки в Турции выявили более 1200 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Гончаренко ответил на вопрос о большом количестве нарушений в матче со «Спартаком»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, требовал ли от своих подопечных использовать тактику мелкого фола в игре со «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Лацио» обыграл «Торино» в Серии А и сократил отставание от «Ювентуса»
Римский «Лацио» одержал победу над туринским «Торино» в матче 29-го тура итальянской Серии А.