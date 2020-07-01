Der Spiegel: символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

Правящая партия Литвы раскритиковала мэра Вильнюса за то, что он превратил центральную площадь Лукишкес в искусственный пляж, сообщает Der Spiegel. По словам политиков, его проект не соответствует историческому значению этого места. Они напомнили, что в XIX веке здесь были казнены лидеры восстания 1863-1864 годов против царской России. Теперь власти хотят превратить площадь в памятник борьбе с «советской оккупацией».

На прошлой неделе мэр столицы Литвы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс превратил центральную площадь Лукишкес в искусственный пляж, сообщает Der Spiegel. Там он насыпал песку, расставил шезлонги c зонтами для защиты от солнца, чтобы летом в эпоху коронавируса местные жители могли хотя бы немного насладиться пляжной атмосферой.

Однако правящая партия страны, а также националистические и консервативные политики из оппозиции раскритиковали эту инициативу и приняли закон, закрепляющий за площадью мемориальный статус. По их словам, проект мэра столицы не соответствует историческому и урбанистическому значению этого места. Они напомнили, что в XIX веке здесь были казнены лидеры восстания 1863-1864 годов против царской России.

Инициативу не поддержал и президент страны Гитанас Науседа, а также Государственная комиссия по культурному наследию. По решению парламента, в будущем площадь станет местом, напоминающим о борьбе Литвы с «советской оккупацией» и прославляющим восставших. Во времена СССР там стоял памятник Ленину. Теперь же на площади хотят разместить статую всадника с литовского герба.