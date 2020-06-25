Журналист TF1 получил доступ к реликвии, доказывающей роль Красной армии в победе над Третьим рейхом

Журналиста французского телеканала TF1 пустили в здание ФСБ, чтобы показать фрагменты челюсти Адольфа Гитлера, которые там хранятся. Как отмечает автор репортажа, они свидетельствуют о роли Советского Союза в войне, но долгое время об этом молчали.

Кадры, которые мы сейчас вам покажем, крайне редкие. В этом году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. И Путин больше, чем когда-либо, хочет показать всему миру, что именно россияне, а не Запад привели к падению Третьего рейха. Среди представленных доказательств — вот эти останки, которые тщательно хранятся в Москве. Эта челюсть — часть черепа Гитлера. Мишель Скотт и Тьерри Вальта получили к ней уникальный доступ. Давайте посмотрим.

Лубянка. Исконное место, где находились спецслужбы — сначала советские, потом российские, тогда КГБ, сейчас ФСБ. И если нам дали доступ к этим коридорам с обшитыми панелями стенами, где, кажется, ничего не изменилось за прошедшие десятилетия, то лишь только чтобы показать реликвию, самым тщательным образом хранимую в подвалах здания. В этой простой коробке неоспоримое доказательство того, что Гитлер умер в своём бункере 30 апреля 1945 года.

ЖУРНАЛИСТ: Это его зубы?

ОЛЕГ МАТВЕЕВ, начальник отдела центра общественных связей ФСБ: Да, это всё, что осталось от Адольфа Гитлера.

Четыре фрагмента челюсти. Очень повреждённые, со множеством протезов и несколькими нетронутыми зубами-резцами. Их аутентичность не вызывает сомнений, но таинственность вокруг смерти главы нацистской Германии долгое время поддерживала сама Россия.

Гитлер, которого мы здесь видим, за десять дней до этого в последний раз проводит смотр войск. Он знает, что проиграл войну. В своём бункере он решает не сдаваться и совершить самоубийство вместе с женой Евой Браун. Вот его последняя фотография, сделанная за несколько часов до смерти.

МИШЕЛЬ СКОТТ, журналист TF1: Хранители показывают следы цианида на зубах, что говорит о том, что Адольф Гитлер, по-видимому, раскусил капсулу с ядом прямо перед тем, как застрелиться. Советские военные в тот момент были буквально в нескольких сотнях метров от его бункера.

И они собрали останки, которые были помечены как неопознанные от нескольких тел. Немцы говорят, что сожгли тело после самоубийства по приказу самого фюрера, чтобы никто не мог его найти. При этом не было абсолютно никакой уверенности, что это правда, как передавали в новостях тех времён.

На самом деле сравнение с его рентгеном и свидетельства его врачей позволяют сделать официальное опознание, но Москва хранила его в секрете на протяжении всей холодной войны.

ОЛЕГ МАТВЕЕВ: У нас никогда не было сомнений. С 1945 года мы знаем, что останки в бункере принадлежат именно Гитлеру.

Но к чему такое молчание? По мнению Владимира Долматова, историка, который глубоко изучил этот вопрос, Сталин хотел, чтобы люди верили, что Гитлер по-прежнему может быть жив и что на Западе его защищают.

ВЛАДИМИР ДОЛМАТОВ, автор книги «Тайна смерти Гитлера»: Никогда Сталин так и не признал правду. Он хранил эту тайну до своей смерти. И она оставалась тайной и дальше, по традиции.

Однако эти зловещие останки, по его мнению, — наилучшее свидетельство победы Советов и, соответственно, России над нацизмом. И именно это сегодня важно для России Владимира Путина — показать, что она наследница этой победы. После Лубянки для нас открыли двери и национального архива. Здесь хранится череп немецкого диктатора — кусочек черепной коробки, на котором хорошо видно отверстие от пули. Рядом кусок дивана, на котором он сидел. Это доказывает, что он совершил самоубийство,ещё и пустив себе пулю.

МИШЕЛЬ СКОТТ: Вот здесь видны следы крови, и на этом участке тоже

Так много символов того, что Красная армия предпринимала решительные действия в конце Второй мировой войны. По мнению россиян, победа над нацистами началась и вовсе здесь, на окраине Москвы в Химках, когда немцы подходили к их столице.

ЛАНА ПАРШИНА, исследовательница: Это место, где была остановлена армия Гитлера, откуда бежала. Это начало конца для него.

Лана Паршина — исследовательница, которая тоже имела доступ к архивам. Она считает, что Россия правильно навязывает свою историческую правду в этом соревновании памяти с Западом.

ЛАНА ПАРШИНА: Второй фронт в Нормандии был открыт тогда, когда Советы уже прошли половину Европы. Именно они первыми вошли в Берлин, именно они первыми взяли бункер, захватили немецких генералов.

МИШЕЛЬ СКОТТ: Здесь, конечно, предпочитают замалчивать преступления Сталина и то, что он сам был союзником Гитлера в начале войны. Для Владимира Путина чествовать десятки миллионов погибших в прошлом советских граждан означает отмечать роль России как крупнейшей силы, которую она хочет играть в мире сегодняшнем.

Дата выхода в эфир 23 июня 2020 года.