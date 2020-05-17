Times: чай впервые уступил кофе по популярности в России, несмотря на «глубокие корни в российской культуре»

По данным ассоциации производителей чая и кофе RusTeaCoffee, в прошлом году в России потребление кофе, кофейных напитков и смесей впервые превысило потребление чая, сообщает The Times. Тем не менее отмечается, что во время самоизоляции из-за распространения коронавируса чая вернул пальму первенства.
Чай без молока и зачастую с ломтиком лимона веками помогал в работе над произведениями величайшим русским писателям и вдохновлял народных умельцев. Тем не менее, как отмечает The Times со ссылкой на данные российской ассоциации производителей чая и кофе RusTeaCoffee, россияне всё чаще обращаются к кофе для ежедневного потребления.
В частности, в 2019 году продажи кофе впервые превысили продажи чая на фоне увеличения в России числа кофеен в западном стиле.
По словам главы ассоциации Рамаза Чантурии, в прошлом году потребление разнообразных кофейных напитков, приготовленных кофейных зёрен, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей достигло 180 тыс. тонн. А потребление чая всех сортов, не считая травяных смесей, составило 140 тыс. тонн.
В отличие от кофе, который приобрёл популярность в советское время после появления «некачественных марок растворимого кофе», чай «имеет глубокие корни в российской культуре».
«Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души», — приводит The Times слова известного русского писателя Льва Толстого.
Однако, как отмечает издание, распространение коронавируса вновь дало толчок продажам чая в России. Так, во время самоизоляции продажи чая превысили продажи кофе.
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