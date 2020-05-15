France 24: уволенный Трампом учёный предрёк США «самую тёмную зиму»

Глава Администрации перспективных биомедицинских исследований и развития Рик Брайт был уволен Дональдом Трампом со своего поста, после того как публично выразил недовольство действиями американских властей по борьбе с коронавирусом. Однако вскоре Брайт выступил перед подкомитетом палаты представителей США по здравоохранению, где предупредил, что если не изменить подход к проблеме, то США могут столкнуться с «самой тёмной зимой» в современной истории, передаёт France 24.
В то время как почти 40 штатов США смягчают ограничения, связанные с коронавирусом, перед подкомитетом палаты представителей выступил один из ключевых участников разработки вакцины и поделился своим мрачным взглядом на перспективы, которые ждут США в ближайшие месяцы.
РИК БРАЙТ, учёный: Наше окно возможностей закрывается. Если мы не сможем сейчас дать достойный, основанный на науке ответ, я опасаюсь, что пандемия будет проходить хуже и дольше. Если планирование не будет улучшено, 2020 год может стать «самой тёмной зимой» в современной истории.
Глава Администрации перспективных биомедицинских исследований и развития доктор Рик Брайт был внезапно уволен со своего поста Белым домом сразу после того, как он высказался против плана президента Трампа запустить в широкое распространение лекарство от малярии, которое не доказало свою эффективность в борьбе против вируса. В ответ на заявление Брайта Трамп уволил его сообщением в Twitter как недовольного сотрудника.
Некоторые штаты, включая Мичиган, Калифорнию и Нью-Йорк, остаются в режиме карантина, но подавляющее большинство американских штатов сняли ограничения на выход из дома и разрешили бизнесу снова открыться или собираются это сделать в скором времени.
СОТРУДНИК БАРА:Прошло два месяца. Мы скучали по нашим посетителям, они нам как семья.
Трамп, который часто занижал угрозу вируса, также воодушевил протесты в некоторых штатах против указаний оставаться дома. При этом ни один из штатов, которые снова открылись, не достиг критериев самого Белого дома для снятия ограничений. Об этих критериях объявил сам президент, и среди них есть условие, что до открытия штата число случаев заболевания должно идти на убыль на протяжении двух недель.
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