NTD: суперкомпьютер от британцев помогает Кении бороться с нашествием саранчи

Защититься от беспрецедентного нашествия саранчи в Кении теперь помогает новый суперкомпьютер, покупку которого спонсировала Великобритания. Специалисты прогнозируют на нём перемещение полчищ саранчи с учётом погоды и дают указания, где лучше распылять пестициды для эффективной борьбы с вредителями. Британское правительство также обещает выделить $6,5 млн для помощи голодающим в странах Африки, передаёт NTD.
В кенийском регионе Мвинги пустынная саранча уничтожает растительность с огромной скоростью. Это нашествие — самое масштабное в стране за последние 70 лет. Защитить сельскохозяйственные культуры кенийцам помогает современный суперкомпьютер, его покупку оплатила Великобритания.
Суперкомпьютер использует спутниковые данные, чтобы предсказать передвижение колоний саранчи в течение сезона или месяца. А теперь специалисты делают десятидневные прогнозы.
КЕННЕТ МВАНГИ, аналитик спутниковой информации: Прогноз обычно выглядит вот так. Синие стрелки – это прогноз перемещения пустынной саранчи. Мы предсказали, что колонии отправятся из этой части Уганды в Конго и ещё больше распространятся в Южном Судане, в восточных и центральных экваториальных районах.
На перемещение саранчи влияют погодные условия.
АБУБАКР САЛИХ БАБИКЕР, климатолог:Мы определяем, какими будут скорость и направление ветра, температура воздуха, влажность воздуха и почвы. Вся эта информация рассматривается в совокупности со спутниковыми данными.
Саранча в большом масштабе сначала появилась в Сомали в декабре. Потом полчища вредителей перебрались в соседние страны, в том числе в Кению. Здесь уже растёт новое поколение насекомых.
Колония саранчи может за сутки преодолеть 150 километров, уничтожая всю растительность на пути. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже назвала это бедствие «беспрецедентной угрозой» для Восточной Африки. Фермеры спасают урожай, распыляя пестициды.
АБУБАКР САЛИХ БАБИКЕР: Прогноз суперкомпьютера очень полезен, поскольку помогает людям сосредоточить усилия там, где в ближайшие десять дней появится саранча. Так они эффективнее распределяют ресурсы и деньги. Это инновационный способ решения реальной жизненной проблемы, такой как пустынная саранча.
По данным Министерства международного развития Великобритании, нашествие саранчи в Восточной Африке вызвано затянувшимися дождями и экстремальной погодой. Британское правительство выделит $6,5 млн на помощь голодающим в африканских странах.
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