CNN: в Европе настраиваются на второй срок Трампа — и распад мира на два лагеря

Несмотря на то, что недовольство Дональдом Трампом и его повесткой дня было явно ощутимо во время Мюнхенской конференции по безопасности, европейцы практически не сомневаются в переизбрании американского лидера, пишет CNN. Как отмечает канал, при таком развитии событий конфронтация США с Китаем, а также разногласия Вашингтона и Европы по вопросу Huawei грозят расколом мира на два лагеря — проамериканский и прокитайский.

Каким будет второй президентский срок Дональда Трампа — при условии, что он переизберётся? Этот вопрос был на уме многих делегатов, приехавших в Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности, пишет CNN.

Официальной темой конференции стала «беззападность» — что отражает недовольство изоляционизмом Трампа и его политикой в духе «Америка превыше всего». Однако, как вскоре выяснилось, собравшиеся на мероприятии чиновники и мировые лидеры постепенно настраиваются на следующие четыре года с Трампом.

Одним из главных докладчиков на конференции был министр обороны США Марк Эспер. Собираясь в Европу в начале недели, один из его высокопоставленных чиновников охарактеризовал повестку дня главы Пентагона следующим образом: «Китай, Китай, Китай, Россия, Китай».

Однако Эспер оказался далеко не единственным американским чиновником, который приехал в Мюнхен, чтобы озвучить подобный посыл.

Нападки на Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности для многих чиновников стали чем-то сродни хобби. Довольно показательно то, какое огромное число европейцев считает, что Америка и Трамп в частности отказываются от мирового порядка, сложившегося после окончания Второй мировой, оставляя своих партнёров по эту сторону Атлантики без привычных гарантий безопасности.

Главный тезис этого года состоит в том, что Запад слабеет — что во многом вызвано трансатлантическим разногласиями. Эта идея строится на том утверждении, что в размывании основополагающих западных ценностей повинен именно Трамп. Однако во время конференции госсекретарь США Майк Помпео, как это уже бывало и ранее, вступился за своего босса.

Во время своей речи Помпео заявил, что «подобные утверждения не отражают реальность». «Я рад сообщить, что слухи о смерти трансатлантического альянса сильно преувеличены. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе», — подчеркнул он.

Общий рывок к победе был одним из главных сигналов Америки в Мюнхене. Однако о чём все были в курсе, и с чем практически никто не спорил, так это то, что мировоззрение Трампа набирает популярность. «Лишь очень немногие сторонники концепции «беззападности» сомневаются в том, что он выиграет вторые выборы», — отмечает CNN.

Предчувствие переизбрания Трампа просачивались практически в каждую беседу — если не считать, конечно, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других демократов, которые отправились в своё ежегодное мюнхенское паломничество ради встречи с единомышленниками. Однако реальность такова, что несмотря на всю «беззападную риторику», большинство делегатов конференции уверены в том, что будущее — за Трампом.

Завсегдатай Мюнхенской конференции и эксперт в области мировой политики Иан Бреммер считает, что Трамп во многом правильно понимает происходящее, отметив его жесткий подход к Ирану, Китаю, торговле и краже интеллектуальной собственности. Более того, многие в Мюнхене разделяют его мнение, даже несмотря на то, что они, подобно Бреммеру, не уверены в том, правильный ли путь избрал американский лидер для достижения своих целей.

Многие министры ближневосточных стран — как противники США, так и союзники — полагают, что победа Трампа — это «дело решённое», в связи с чем они планируют действовать соответственно. Что же касается Ближнего Востока, то такое развитие событий может ещё больше дестабилизировать регион, потому что абсолютное большинство полагает, что у Трампа нет никакого плана по снижению градуса напряжённости в отношениях с Ираном. Тем не менее, по их мнению, наследие Трампа будет во многом определяться результатами его конфронтации с Китаем.

«Мюнхенская конференция по безопасности — это предвестник раскола мира на проамериканский и прокитайский лагеря», — подчёркивает канал. В частности, во время своего выступления Эспер, как и обещал, главным образом говорил о Китае. «Я продолжаю особо обращать внимание наших друзей в Европе… на то, что наша обеспокоенность насчёт коммерческой и военной экспансии Пекина касается и их», — заявил он.

Катализатором нынешнего града критики в адрес Китая стала не торговля, а сети 5G Huawei. Дело, в частности, касалось той лояльности, которую эта компания демонстрирует по отношению к Пекину, а также «коррумпированные и незаконные» действия этой страны. Купи их оборудование 5G и навсегда стань жертвой шпионажа и кражи интеллектуальной собственности — или, по крайней мере, именно об этом говорят США в последнее время, особенно учитывая тот факт, что британское, французское и немецкое правительство, а также ЕС заявили, что они продолжат в ограниченных масштабах пользоваться продукцией Huawei.

Другие американские чиновники на конференции сеяли семена той же мудрости, хотя они и пытались придерживаться более мягкой риторики. При этом они также пошли на попятный в плане своих более ранних заявлений о том, что они могут прекратить делиться разведданными с такими партнёрами США, как Великобритания.

Если подытожить, то США считают, что Великобритания или другие страны неспособны оградить себя от коварства Китая, в том случае если они будут пользоваться оборудованием Huawei. В таком случае китайское государство сможет собирать деликатные данные и даже отключать технологии будущего вроде машин с искусственным интеллектом, зависящим от 5G.

Европа понимает, что США, по сути, говорят о вещах, которые касаются непосредственно Вашингтона. Даже если подобную точку зрения Америка выражает пока что достаточно мягко, все знают, что Трамп останавливаться не собирается и будет продавливать свою повестку дня.

В частности, по некоторым данным, Трамп недавно пришёл в бешенство, когда, несмотря на сильное американское давление, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позволил Huawei принять участие в тендере на прокладку сетей 5G. Однако американский президент всё ещё может загнать Джонсона в угол, так как последнему нужна хорошая торговая сделка с США. Тем не менее, если британский премьер сейчас хлопнет дверью перед лицом Huawei, то это может привести к непредсказуемым последствиям для бизнеса.

В целом, всё это грозит поляризацией мира. Однако Трамп может оказаться отличным сдерживающим фактором для Джонсона. Американский лидер пережил импичмент, и вдохновившись этим успехом, обрушился на своих противников. Поэтому в европейский столицах сейчас гадают, какой ответ Трамп даст непокорным союзникам, в том случае если он останется на второй срок.

Друзья Америки столкнулись с труднейшим выбором за многие поколения: поставить на то, что Китай изменит свой курс и начнёт реформы — или же пойти проторенной дорогой и довериться США.

Однако многих тревожит такой двойственный выбор. Если США исключат из своего мира искусственного интеллекта любого, кто пользуется китайскими технологиями, то этим они могут отбросить мир во времена Советского Союза и мышления в духе «или мы, или они». С момента окончания холодной войны прошло почти 30 лет, и на несколько десятилетий мир несколько оправился от раздробленности. Однако второй срок Трампа может всё изменить.

Однако, по словам Бреммера, тому, кто думает, что с демократами в Овальном кабинете ситуация будет выглядеть по-другому, следует вспомнить о том, что изоляция США — это не фишка Трампа. Изоляционистские тенденции наметились ещё при Обаме, и последние решения экс-президента США на Ближнем Востоке это подтверждают.

«Так что даже в том мире, где Белый дом занимает демократ — даже если не в этот раз, то в следующий, который, как рассчитывают организаторы Мюнхенской конференции, будет менее беззападным, — Европа может обнаружить, что Америка переросла свою старую любовь к западным корням и не оглядывается на прошлое. «Старому свету» по-прежнему нужны старые связи, но ему придётся потакать капризам Америки — будь то 5G или всему тому, что последует за ним», — подытоживает CNN.