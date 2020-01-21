MSNBC: в Вирджинии ввели режим ЧП из-за протестов сторонников оружия

В столице штата Вирджиния Ричмонд прошла акция протеста против ограничений права владения оружием. Местные власти заранее ввели режим чрезвычайного положения после того, как получили информацию о готовящихся на митинге провокациях, сообщает MSNBC.

Мы продолжаем нашу программу. Взгляните на эти кадры прямого включения. Это Ричмонд, штат Вирджиния. В городе введено чрезвычайное положение из-за демонстрации сторонников права на владение оружием, которая проходит в столице штата. Огромное количество энтузиастов и членов отрядов самообороны пришли на митинг с оружием.

Штат находится на взводе уже несколько дней. С тех самых пор, как губернатор объявил о введении чрезвычайного положения после того, как он получил от служб правопорядка достоверную информацию о том, что вооружённые группы, в том числе группы ненависти, планируют сорвать мероприятие.

С нами на связи корреспондент MSNBC Кэл Перри, который провёл на митинге весь день. Расскажите нам немного о том, что там происходит. Что вы слышите и видите?

КЭЛ ПЕРРИ, корреспондент MSNBC: Добрый день, Крис. Митинг закончился, но здесь остаётся большое количество стражей правопорядка, которые будут находиться здесь от 12 до 24 часов, потому что люди (протестующие. — ИноТВ), вероятно, задержатся в городе.

Эти вооружённые до зубов люди считают, что они пользуются правом, которое им даёт вторая поправка конституции, чтобы повлиять на грядущие ограничения. Мы весь день разговаривали с участниками акции. Вот что ранее нам рассказал Райан.

РАЙАН ШЛЕДВИЦ, участники протеста: Именно для этого была принята вторая поправка: если твои права попираются, ты показываешь правительству, что…

(Толпа начинает скандировать: «США! США! США!» — ИноТВ.)

РАЙАН ШЛЕДВИЦ: США! Показываешь готовность отстаивать свои права. Они (власти штата. — ИноТВ) говорят о конфискации и тому подобном. О планах врываться в жильё и проводить рейды без предупреждения. По-моему, это какое-то безумие!

КЭЛ ПЕРРИ: Что? В этом-то вся проблема. Его (Райана. — ИноТВ) заявление — это проблема, потому что здесь, в Вирджинии, не будут ходить по домам и отбирать оружие. Крис, на прошлой неделе произошло невероятное: губернатору штата пришлось обращаться к народу, чтобы заверить, что власти не собираются отключать интернет и конфисковывать оружие.

В интернете распространяется огромное количество дезинформации. Это очень беспокоит местное население. Особенно в свете того, что произошло в Шарлоттсвилле два года назад.

Угрозы в сети, слухи о том, что власти собираются отобрать оружие, оказывают значительное влияние на людей. Отчасти именно поэтому мы наблюдаем, как вооружённые отряды самообороны, которые мы видели в Шарлоттсвилле в 2017-м, вновь вышли на улицы столицы Вирджинии сегодняшним утром, Крис.

Дата выхода в эфир 20 января 2020 года.