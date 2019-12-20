CNN: северный магнитный полюс Земли всё быстрее смещается в сторону России

Северный магнитный полюс Земли медленно перемещался из канадской Арктики в сторону России с 1831 года, однако в последнее время скорость его смещения резко возросла. Как сообщает CNN, если инверсия магнитного поля Земли произойдёт в ближайшие десятилетия, люди смогут увидеть её воздействие на навигационные системы, спутники и коммуникации.

В отличие от географических полюсов магнитные полюса Земли, являющиеся основой навигационных систем, активно смещаются. Как передаёт CNN, северный магнитный полюс медленно перемещался из канадской Арктики в сторону России с 1831 года, однако последнее время скорость его смещения в сторону Сибири резко выросла, и теперь она составляет примерно 55 км в год. Это заставило учёных раньше срока обновить Всемирную магнитную модель, которой пользуются НАТО, американские и британские вооружённые силы, а также гражданские системы навигации.

Магнитное поле планеты меняет свою полярность каждые несколько сотен тысяч лет — и северный магнитный полюс может оказываться на географическом Южном полюсе. Последний раз такая инверсия магнитного поля Земли произошла 770 тыс. лет назад.

В ходе нового исследования учёным удалось выяснить, что последний раз процесс инверсии магнитного поля занял около 22 тыс. лет, то есть он оказался намного более продолжительным, чем учёные ожидали.

Хотя некоторые эксперты убеждены, что инверсия магнитного поля Земли может произойти в течение одной человеческой жизни, научные данные не подтверждают эту теорию.

Как заключает CNN, сила магнитного поля уменьшается примерно на 5% каждые 100 лет, и признаки его ослабления указывают на предстоящую инверсию. Однако выяснить, когда именно эта инверсия произойдёт, трудно. Если инверсия магнитного поля Земли произойдёт на нашем веку, мы сможем увидеть её воздействие на навигационные системы, спутники и коммуникации. Однако, по мнению учёных, с течением времени человечество будет постепенно адаптироваться к периодам нестабильности магнитного поля.