ES: американский исследователь побывал во всех глубочайших точках мирового океана

На этой неделе в Британию прибыл глубоководный аппарат Limiting Factor, пишет The Evening Standard. Эта «суперсовременная» субмарина позволила американскому бизнесмену и искателю приключений Виктору Весково стать первым человеком, который посетил все самые глубокие впадины мирового океана, отмечает издание.

На этой неделе Лондон принимает глубоководный аппарат Limiting Factor. Эта «суперсовременная единственная в своём роде» субмарина позволила американскому искателю приключений Виктору Весково стать первым человеком, побывавшим в самых глубоких точках всех океанов. Эти точки называют ультраабиссали, и до недавнего времени четыре из них ни разу не посещались человеком, пишет The Evening Standard.

Миллионер Весково профинансировал глубоководную миссию Five Deeps Expedition, которая проходила в течение десяти месяцев. Ранее этот отставной офицер ВМС США завершил состязание Explorer Grand-Slam, которое включало покорение семи высочайших вершин на планете, а также посещение Южного и Северного полюса.

«Я хочу, чтобы обыватели больше интересовались океанами и были в восторге от этого», — заявил бизнесмен в интервью изданию. Его подводные исследования включали Марианскую впадину (10942 метров), разлом в Северном ледовитом океане (5550 метров) и даже место гибели «Титаника».

12-тонная субмарина, максимальная скорость которой составляет 1,5 метра в секунду, запускалась с вспомогательного судна Pressure Drop. Сам аппарат Limiting Factor представляет собой «гигантский скачок» в технологии глубоководных исследований. На его проектирование и строительство ушло 38 месяцев, отмечает The Evening Standard.

«Впервые у человечества появилось многоразовое транспортное средство, способное погружаться на любую глубину в любом океане практически в любое время», — рассказал изданию руководитель экспедиции Роб Макуллам из компании EYOS Expeditions. «Мы можем погружаться пять раз за восемь дней, и мы могли бы погружаться через день, если бы захотели. Это фантастическая машина», — добавил он.

«Она (Limiting Factor. — ИноТВ) способна погружаться на глубину до 36 000 футов или на всю глубину океана и перевозить двух человек, — пояснил The Evening Standard Патрик Лахи, президент компании Triton, которая построила подводный аппарат. — Я не просто хотел построить субмарину, которая совершит несколько погружений, а затем отправиться в музей. Я хотел, чтобы мы построили коммерчески жизнеспособное судно, продолжительность жизни которого измерялась бы десятилетиями и тысячами погружений».

Аппарат оборудован небольшими окнами с широкоугольными линзами, чтобы максимально увеличить угол обзора пилота и пассажира. Кроме того, для обеспечения видимости на Limiting Factor установлены видеокамеры.



На дне самых глубоководных точек давление, которое испытывает субмарина, примерно эквивалентно весу 291 полностью загруженному крупному авиалайнера. Кабина аппарата устойчива к давлению, поэтому условия на борту такие же, как на поверхности, отмечает издание.

Поскольку солнечный свет не достигает самых глубоких частей океана, на аппарат установлены огни освещения. Они позволяют пилоту видеть на расстоянии до 200 метров, поясняет The Evening Standard.

С учётом, что подобные экспедиции имеют частное, а не государственное финансирование, их можно сравнить с проектами Илона Маска из SpaceX. «Я думаю, что тенденция, которую вы наблюдаете в океанской филантропии, науке об океане, подобна той, которую мы наблюдаем в космических путешествиях. Мы видим, что частные филантропы предлагают гораздо более ловкий, гораздо более быстрый подход к продвижению технологий», — предположил Макуллам.

Дон Уолш, который впервые спустилась в Марианскую впадину в 1960 году, в течение десяти

дней сопровождал экспедицию Весково. «От 5 до 15% мирового океана было исследовано. Только задумайтесь: мы собираемся отправить людей на Марс и Луну, но даже не знаем, что происходит на нашей планете. Океан — основная часть всего на нашей планете, и мы не до конца понимаем, как он работает», — заявил изданию 87-летний океанограф.

«У многих людей существует предвзятое мнение, что самые глубокие точки океана не особенно интересны. Они якобы представляют собой бесплодный безжизненный пейзаж. Это совсем не так. Я могу сказать вам, посмотрев на грязь на дне, из какой впадины она вырыта. Вы можете сказать по местному разнообразию и геологии, что они действительно очень отличаются», — подчеркнул старший научный исследователь экспедиции Алан Джемисон.

Во время погружений экипаж открыл 40 новых видов. Кроме того, они обнаружили искусственные загрязнители 1950-х годов внутри морских существ, а также полиэтиленовые пакеты и обёртки от конфет на дне Бездны Челленджера, самой глубокой известной точки на Земле. Пробы воды были взяты во время погружений на различных глубинах, чтобы впоследствии подвергнуть их научному анализу.

Сам же Весково дал понять, что его дни приключений ещё далеки от завершения. «Мне бы хотелось отправиться в космос. Я летаю с 19 лет, у меня всегда мечтал об этом», —признался исследователь.