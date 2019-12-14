Экс-премьер Баварии: с Россией нужно дружить самим, а не толкать в объятия Китая

Европе нужно самой выстраивать с Россией партнёрские отношения, а не толкать её в объятия Китая, заявил бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер. Он похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за попытку наладить отношения с Москвой и напомнил, что большинство немцев видят бóльшую угрозу не в главе Кремля Владимире Путине, а в главе Белого дома Дональде Трампе.
ЭДМУНД ШТОЙБЕР, бывший премьер-министр Баварии:И это не случайно, что во всех опросах немцы — и их можно за это критиковать — говорят, что не Путин большая угроза, а Трамп. Люди в Германии боятся Трампа, а русских — нет.
А теперь позвольте мне воспользоваться возможностью и сказать по поводу Макрона, который разыгрывает европейскую карту и говорит: «Чего я хочу? С одной стороны у меня есть Америка, на которую я уже не могу полностью рассчитывать. С другой стороны идёт противостояние с китайским гигантом». Макрон говорит: «Мы действительно хотим и дальше подталкивать русских к партнёрству с Китаем или всё же Россия — долговременный стратегический партнёр и для Европы, для сильной Европы с единой внешней политикой».
Это же интересная идея (раздаются аплодисменты). Ведь европейская идея заключается в том, чтобы не видеть в Европе только рынок. Рынок более-менее функционирует. А во внешней и оборонной политике мы отстаём от желаемых результатов. И в этом наши мнения не расходятся. Именно в этих сферах Европа должны добиться единства, поддержки большинства и всего остального. А Макрон привнёс живость в эту дискуссию, пускай и делая жёсткие заявления.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал, почему не считает обладателя титула Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера лучшим боксёром мира.
Правительство России утвердило список специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2020 год в рамках оказываемой государством поддержки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) направил в ГУ Министерства юстиции по Москве заявление с просьбой исключить организацию из реестра иностранных агентов, поскольку она якобы отказалась от иностранного финансирования и вернула все деньги, полученные из-за рубежа, иностранным источникам.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс ответил на вопрос, способен ли чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов победить Флойда Мейвезера в боксёрском поединке.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российская фигуристка Алина Загитова, которая недавно объявила о приостановлении карьеры, может сменить тренеров.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс выразил мнение, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов обладает более сильным ударом, чем ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о прогрессе форварда команды Георгия Мелкадзе, а также выразил уверенность, что нападающий в следующем сезоне сможет стать основным футболистом московского «Спартака».
Россия совместно с Китаем планирует представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы Северной Кореи. Об этом в эфире радиостанции «Владивосток FM» заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром и неблагоприятными погодными явлениями. Об этом говорится в сообщении на сайте метеослужбы.
Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.