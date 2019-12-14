Экс-премьер Баварии: с Россией нужно дружить самим, а не толкать в объятия Китая

Европе нужно самой выстраивать с Россией партнёрские отношения, а не толкать её в объятия Китая, заявил бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер. Он похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за попытку наладить отношения с Москвой и напомнил, что большинство немцев видят бóльшую угрозу не в главе Кремля Владимире Путине, а в главе Белого дома Дональде Трампе.

ЭДМУНД ШТОЙБЕР, бывший премьер-министр Баварии: И это не случайно, что во всех опросах немцы — и их можно за это критиковать — говорят, что не Путин большая угроза, а Трамп. Люди в Германии боятся Трампа, а русских — нет.

А теперь позвольте мне воспользоваться возможностью и сказать по поводу Макрона, который разыгрывает европейскую карту и говорит: «Чего я хочу? С одной стороны у меня есть Америка, на которую я уже не могу полностью рассчитывать. С другой стороны идёт противостояние с китайским гигантом». Макрон говорит: «Мы действительно хотим и дальше подталкивать русских к партнёрству с Китаем или всё же Россия — долговременный стратегический партнёр и для Европы, для сильной Европы с единой внешней политикой».

Это же интересная идея (раздаются аплодисменты). Ведь европейская идея заключается в том, чтобы не видеть в Европе только рынок. Рынок более-менее функционирует. А во внешней и оборонной политике мы отстаём от желаемых результатов. И в этом наши мнения не расходятся. Именно в этих сферах Европа должны добиться единства, поддержки большинства и всего остального. А Макрон привнёс живость в эту дискуссию, пускай и делая жёсткие заявления.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2019 года.