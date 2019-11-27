Kurier: «восхищаются Путиным» — чешские спецслужбы забили тревогу из-за «пророссийских активистов»

«Пророссийские активисты» угрожают конституционно-правовому строю Чехии, пишет Kurier. Некоторые из них якобы связаны с российскими спецслужбами, другие «действуют по идеологическим соображениям или потому, что восхищаются президентом Владимиром Путиным», отмечается в последнем ежегодном докладе Службы безопасности и информации Чехии.

«Осторожно, шпионы!» — пишет Kurier.

Как утверждает Служба безопасности и информации Чехии (BIS), российские и китайские шпионы якобы развернули активную деятельность на территории всего чешского государства, поясняет австрийская газета.

В частности, Прага обвиняет Москву и Пекин в «шпионаже и попытках оказать влияние», уточняет издание.

«Все гражданские и военные спецслужбы» Российской Федерации и Китайской Народной Республики «активны» на территории восточноевропейской страны, говорится в опубликованном BIS ежегодном докладе.

Служба безопасности и информации Чехии, например, приписывает российским и китайским спецслужбам две недавние кибератаки на чешское Министерство иностранных дел, отмечает австрийская Kurier.

Согласно последнему докладу BIS, распространено в Чехии и «подстрекательство против Евросоюза и НАТО».

Конституционно-правовому строю Чехии угрожают некие «пророссийские активисты», и к этой угрозе необходимо отнестись серьёзно, призывает в своём докладе Служба безопасности и информации Чехии.

Эти так называемые активисты, уверяют чешские спецслужбы, «распространяют дезинформацию и пытаются настроить жителей Чехии против членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе».

Некоторые из этих активистов «связаны с российскими государственными органами или спецслужбами, другие действуют по идеологическим соображениям или потому, что восхищаются президентом Владимиром Путиным», отмечается в докладе BIS.